Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçim mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen 'Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programına' telefonla katılarak "Önümüzde 1,5 yılımız var. 1,5 yıl içerisinde atacağınız adımlarla, yapacağınız çalışmalarla inşallah 2023'ün haziranı bizim için yeni bir zafer yılı olacaktır" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nca parti genel merkezinde ‘Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı’ düzenlendi.

Program sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Partililere hitap eden Erdoğan, bugünkü kabine toplantısında tüm gelişmeleri ele alarak atacakları adımları belirleyeceklerini söyledi.

‘KADINLAR BİZİM HAREKETİMİZİN KÖŞE TAŞLARINDANDIR’

2023'ü işaret ederek yapılması gereken çalışmalara vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi:

*Biliyorsunuz; kuruluşumuzdan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemde tutmuş ve ana kademe kadın kolları, gençlik kolları olarak Türkiye’deki siyasetin gidişatını farklı bir konuma oturttuk.

* Kadın kolları olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz üyelerle ve üye potansiyelimizin partimizin geleceğine koymuş olduğu ağırlıkla inşallah 2023’ü çok daha farklı konuma taşıyacağız.

* Sizleri bu kampanyalarla birlikte yine inanıyorum ki; Diyarbakır, Van ve Muş’taki anneleri de çok daha olumlu bir hale getireceksiniz.

* Kadınlar, bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından bir tanesidir.

* Fakat şu süreç içerisinde özellikle kadınlarımızın, cennetin annelerin ayakları altına serildiği bir medeniyet ilkesi içerisinde çok daha farklı bir çalışmayı sürdürmesi büyük önem arz ediyor.

* Önümüzde 1,5 yılımız var. 1,5 yıl içerisinde atacağınız adımlarla, yapacağınız çalışmalarla inşallah 2023’ün haziranı bizim için yeni bir zafer yılı olacaktır.

* Rehavete kapılmadan, gayretle çalışmalarımızı sürdürmemiz ve çalmadık kapı, ulaşılmadık ev bırakmamak gerekiyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Erdoğan: Eğitim kalitesini artırdık