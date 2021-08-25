Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk askerlerinin tahliyesiyle ilgili ilk açıklama

Türk askerlerinin Afganistan'dan tahliye edilmesiyle ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havaalanında gerekli düzenin sağlanması ve tahliye operasyonunun devam etmesi için orada görevli askerlerimiz ve diplomatlarımız olağanüstü çaba harcıyor. Afganistan’da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemlerini zor şartlar altında başarıyla sürdürüyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilere hitap ettiği konuşmasında Afganistan'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Afganistan'da tüm toplum kesimlerini yansıtan, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetimin kurulması gerekiyor. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz.

*Elbette önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. Belirsizliğin yanı sıra corona virüsü salgını, kuraklık ve ekonomik sorunlar, savaş yorgunu kardeş Afgan halkının yükünü daha da ağırlaştırıyor.

*Bugün milyonlarda Afgan temel gıda malzemelerine muhtaç durumdadır. Yönetimde kim olursa olsun, uluslararası toplumun Afganistan'a bu zor günlerinde yardım etmesi ve dayanışma göstermesi zaruridir. Türkiye olarak kardeşliğimizin gereğini sürdüreceğiz.

“TAHLİYE İŞLEMLERİNİ ZOR ŞARTLAR ALTINDA BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Kabil Havaalanı’ndaki tahliye işlemleri hakkında bilgilendirmede bulunan Erdoğan, “Havaalanında gerekli düzenin sağlanması ve tahliye operasyonunun devam etmesi için orada görevli askerlerimiz ve diplomatlarımız olağanüstü çaba harcıyor. Afganistan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemlerini zor şartlar altında başarıyla sürdürüyoruz” dedi.