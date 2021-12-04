Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Türkiye’ ibaresi için genelge

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede ihraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak 'Türkiye' ibaresinin kullanılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de, marka olarak ‘Türkiye’ ibaresinin kullanımı konusunda genelge yayımlandı.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul etmiştir.

* Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösterilerek ‘Türkiye’ markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edilmiştir.

* Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz ‘Türkiye’ ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin ‘Türkiye’ markası altında temsili hedeflenmektedir.

* Bu çerçevede, ‘Türkiye’ markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda ‘Turkey’, ‘Turkei’, ‘Turquie’ vb. ibareler yerine ‘Türkiye’ ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

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