Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi olağanüstü önlemler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Mersin’e yaptığı 2 günlük gezisi nedeniyle kentte olağanüstü önlemler alındı.

Ali Ekber ŞEN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, beraberinde çok sayıda bakan ve milletvekili ile iki günlük Mersin ziyareti nedeniyle dün akşam saatlerinde Adana Havaalanı'ndan kentte geldi.

Erdoğan, merkez Akdeniz ilçesinin Iğdır Mahallesi İçmeler mevkiinde yer alan BN Termal Otel'e yerleşerek geceyi burada geçirdi.

Erdoğan'ın, kentte gelişi nedeniyle geçiş güzergâhları ve toplu açılış töreninin yapılacağı Cumhuriyet Alanı çevresinde olağanüstü önlemler alındı.

İki gün öncesinden cadde ve yollara park eden araçlara trafik ekiplerince bırakılan notta 16 Eylül 21.00'den 17 Eylül 24.00'e kadar, İsmet İnönü, Adnan Menderes Bulvarı üzeri, 3'ncü Çevre yolu ile Cello Çeşmesi arasına park edilmemesi, aracını çekmeyenlerin çekici aracılığıyla çekilecekleri notu bırakıldı.

İki ön önceden bölgede bulunan açık oto parkları faaliyete kapatılırken, araç girişine de izin verilmedi.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKİP PAYLAŞTI

Bu arada CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Erdoğan'ın, Adana'dan Mersin'e kadar TEM oto yolunda alınan olağan üstü önlemlerin görüntüsünü çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuncer, polislerin yağmur altında yüzer metre ara ile yerleştirilip hazır ol da bekletilmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

* Burası Adana Mersin karayolu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı iki günlük Mersin programı için geliyor. Gördüğünüz üzere her yüz metrede polisler nöbet tutuyor.

* Ne yazık ki kendi halkından kendi vatandaşından bu kadar korkan bu kadar mesafe koyan bir Cumhurbaşkanı görülmedi. Gerçekten inanılır gibi değil.

* Yüzlerce araç konvoyuyla Mersin'e gelirken her yüz metre de polisler yağmur altında yol kenarlarında bekliyorlar. Anlaşılan korku dağları aşmış bu görüntüler.

* Gerçekten inanılır gibi değil. Bakın jandarma ve polisler yağmur altında bekletiliyorlar.

“BU EMRİ KİM VERDİ AÇIKLAYIN”

Tuncer, aynı video ile ilgili yazılı bir de açıklama yaptı.

Tuncer şunları söyledi:

* Görüntüleri gördünüz izlediniz. Sebebi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük Mersin gezisi.

*Gördüğünüz gibi her Adana-Mersin oto yolunda her yüz metrede polis ve jandarma var. Şimdi buradan soruyorum.

* Kendi halkından ve vatandaşından bu kadar korkan başka bir Cumhurbaşkanı başka bir ülkede var mı acaba?

* Her yüz metrede yağmur altında hazır ol da durma emrini Vali mi, İl Emniyet Müdürü mü yoksa Cumhurbaşkanı mı verdi? Bunun cevabını komu oyuna bildirmenizi istiyorum.

* Ve şunu şuradan söylüyorum. Nedir bu halkla aranıza koyduğunuz duvar?

* Nedir bu korkunuz? İnanın ilk seçimde o hakla aranıza koyduğunuz duvarı yıkacağız, halkın iktidarını CHP'nin iktidarını hep birlikte getireceğiz.