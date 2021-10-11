Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen gencin 4 yıl 8 ay hapsi istendi

Üsküdar Kaymakamlığı önünde polis memurlarının kız arkadaşını maske takması konusunda uyarması üzerine çıkan tartışmada, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen 22 yaşındaki M.K. hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 25 Şubat 2021'de kaymakamlık giriş noktasında görevlerini yaptığı sırada, bir vatandaşın yanlarına gelerek kaymakamlık önünde maskesi olmayan kişilerin olduğunu söyledi.

İhbarın yapıldığı yere giden polisler, genç bir kadının maskesi olmadığı için uyardı. Bunun üzerine genç kadının yanındaki arkadaşı 22 yaşındaki M.K., olaya müdahil olunca polislerle arsında münakaşa başladı. İddiaya göre tartışma sırasında M.K., Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren sözler söyledi.

YÜZÜNÜ YIKAMAK İÇİN MASKESİNİÇIKARDI

Polislerin tutunak tutması üzerine hakkında soruşturma başlatılan M.K., ifadesinde, kız arkadaşıyla birlikte Üsküdar Kaymakamlık binası önünde bulunduğu sırada kolluk kuvvetlerinin kendilerini çağırdığını, kendisinin maskesinin takılı olduğunu fakat kız arkadaşının yüzünü yıkamak için maskeyi bir anlığına çıkardığını söyledi.

MASKESİZ VATANDAŞLARA DA İŞLEM YAPILMASINI İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis memurlarının kendilerine cezai işlem uygulayacağını söylemesi üzerine orada bulunan maskesiz vatandaşları gösterdiğini ve onlara da işlem yapılmasını istediğini söylediğini, polis memurlarının kız arkadaşından kimliğini istediği esnada bağırdığını kız arkadaşını arkasına aldığını anlattı. Bunun üzerine polislerin kendisini çekiştirip yere yatırmaya çalıştığını, başka bir ekibin daha gelip kendisini hükümet konağına götürdüğünü söyledi.

HAKARETTE BULUNMADIĞINI SAVUNDU

M.K. ifadesinde, polislerin kendisini karakola götürdüklerini anlatarak, olaylar sırasında ‘Bana dokunamazsınız. Tayyip Erdoğan'a sığınıp polis üniformasıyla halkı ezemezsiniz' şeklinde sözler söylediğini ve Cumhurbaşkanına hakarette bulunmadığını beyan etti.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, şüpheli M.K.'nın sözleri Cumhurbaşkanını tahkir kastı ile söylediğinin ve Cumhurbaşkanına hitaben alenen hakarette bulunduğunun anlaşıldığını belirterek, şüphelinin “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.