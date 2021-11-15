Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 'cumhurbaşkanına hakaret ve devleti aşağılama' iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Olay, gece saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devleti aşağılayıcı ifadeler kullanan, cumhurbaşkanına hakaret eden ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan H.B. adlı şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakoldaki işlemleri tamamlanan H.B, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘Türk milleti, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanan şahıs, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. İHA

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