Cumhurbaşkanlığı’ndan göç dalgası ve S-400 açıklaması

Türk askerlerinin Afganistan'dan tahliyesine başlanmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, şunları söyledi:

“SAHADAKİ GERÇEKLERİ GÖREREK HAREKET ETMEK ZORUNDAYDIK”

* ABD, Afganistan’dan çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi planlarımızı yapmaktaydık. Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten.

* Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik.

* Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor.

“HAVALİMANININ İŞLETMESİNE DEVAM EDEBİLİRİZ”

* Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye’nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar.

* Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir.

* Afganların yaşadığı insani dramı göz ardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı’nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük.

“BİR GÜVENLİK YAPISI KURULMASI GEREKİYOR”

* Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban’ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil.

* Afganistan’ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor.

* Afganistan’da yaşanan bir istikrarsızlık her yeri, herkesi etkiliyor.

* Taliban’la istihbarat ve Dışişleri’nden görüşmeler yapıldı. Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor.

GÖÇ DALGASI ENDİŞESİ

* Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç meselesinde bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.

* Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. İranlı yetkililerle göç durumu sürekli görüşülüyor.

TÜRKİYE’DE GÖÇ MERKEZİ İDDİASI

* Resmi olarak bize iletilen bir şey olmadı. Biz bu söylenti ortaya çıktığı andan itibaren çok net bir şekilde reddettik.

* Bunu bize açmaları mevzu bahis bile olamazdı. Mülteci merkezi düşüncesi utanç verici bir durum, bu tavır gayri insanidir.

BAE, SUUDİ ARABİSTAN, İSRAİL VE MISIR AÇIKLAMASI

* Birleşik Arap Emirlikleri ile beyaz sayfa açılması olumlu. İlişkilerin saygı çerçevesinde yürümesi konusunda anlaşıldı.

* Suudi Arabistan’la da aynı sürecin olmasını istiyoruz.

* Mısır’la da ilişkilerin rayına oturtulması için görüşmeler devam ediyor.

* İsrail’deki seçim sonrası Cumhurbaşkanımızın tebrik telefonu olumlu etki yaptı. İsrail’de Netanyahu döneminin bitmesi bir fırsat penceresi açıyor.

ABD İLE YAŞANAN S-400 KRİZİ

* Biden yönetiminden farklı bir şey, ikna edici bir argüman duymadık. Bizim pozisyonumuzda bir değişiklik söz konusu değil.

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