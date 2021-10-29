Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında askerler Erdoğan posteri açtı

Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü resmi kutlama programında çerçevesinde gösteri yapan Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığı askerleri, gösteri sonunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini açtı.

İsmail AKDUMAN

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Valilik tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Vali Avni Çakır, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, AKP Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Yücel Ercan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören geçişi, halk oyunları ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı törende Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığı askerleri de bir gösteri yaptı.

ASKERİN AÇTIĞI ERDOĞAN POSTERİ TEPKİ ÇEKTİ

Askerler yaptıkları gösteri sonunda 4 insan kulesi oluşturdu. Kulelerden birinde Atatürk’ün, diğerinde de Erdoğan’ın posteri askerler tarafından açılırken ortada kalan kulede de Türk bayrağı açıldı. Askerin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini açması tepki çekti. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in sert eleştirilerde bulundu.

BALTACI: HADSİZLİK

Milletvekili Hasan Baltacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama programında partili bir Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın posterinin açılmasının hadsizlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Törende ne yazık ki askerimize bir poster açtırıldı. O askerin eline hele de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nın posterini verip de burada açtırmak bu halka, Cumhuriyet'i kuranlara saygısızlıktır.

* Bayram millettin, vali devletindir. Bu ülkenin kurucusu ve ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Partili Cumhurbaşkanı'nın posterinin şov için askerlerimizin elini tutuşturulması hadsizliktir.

* Hiç kimse unutmasın, ‘Ya istiklal, ya ölüm’ emrini veren Mustafa Kemal Atatürk'le, çocuklarına çürük raporu alıp da askere göndermeyenler bir ve aynı değildir. Kendilerini Mustafa Kemal Atatürk'le asla eşitlemesinler.

* Hiç kimse unutmasın, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyenlerle, egemenlik ‘şahsım’ diyenler ve şahsının çocuklarının kasalarına bu memleketin alın terini akıtanlar bir ve aynı değildir.

ERBİLGİN: MİLLİ BAYRAMLAR ŞOV ALANI DEĞİLDİR

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin de milli bayramların şov yeri olmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

* Buradan Kastamonu Valimize seslenmiş olayım, Kastamonu'nun vicdanına seslenmiş olayım, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş yurttaşlarımıza seslenmiş olayım; Sabah resmi bayram programı vardı.

* Bu asker hepimizin askeri, bu asker milletin askeri, bu asker bizlerin kardeşi, evladı. İşte o askerin elinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının posterini açtırdılar. Bu doğru değil. Asker milletin, vali devletindir.

* Bu millete ait olan değerleri her gün aşındırmaktan, kutuplaştırmaktan, bürokrasinin ve siyasilerin vazgeçmesi gerekiyor. Bu ülkenin kurucusu bellidir. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. O nedenle milli bayramlar 84 milyonundur. Milli bayramlar siyasi partilerin değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk milletinindir.