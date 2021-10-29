Cumhuriyet coşkusu gece de sürdü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. 81 ilde halk gece de Cumhuriyet bayramı için sokaklara döküldü.

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Cumhuriyet’in 98’inci yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbullular, günler öncesinden başlayan kutlama hazırlıkları kapsamında bayramı, doyasıya kutladı. Kentin meydanları, sevilen sanatçıların özel repertuvarlarıyla verdikleri konserlere ev sahipliği yaptı.

İstanbulluları meydanlarda bir araya getiren etkinliklerde; Ziynet Sali, Üsküdar Meydanı'nda; Patron, Bağcılar Meydanı'nda; Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kadıköy İskele Meydanı'nda; Melike Şahin, Topkapı Şehir Parkı'nda; Ezgi Eyüboğlu ise, Ümraniye Dudullu Metro'da sevenleriyle buluştu.

Gün boyu süren konser etkinliklerde heyecan, Volkswagen Arena'da düzenlenen Kenan Doğulu konseriyle doruğa çıktı. Cumhuriyet Bayramı'nda özel repertuarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne alan Doğulu; konserde 10.Yıl Marşı'nı, 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirdi.

BOLU

Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fener Alayı düzenledi. Zafer Yürüyüşü adı verilen fener alayında gencinden yaşlısına binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Belediye Bandosu eşliğinde İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdü.

Marşlar ve şarkıların söylendiği coşkulu Fener Alayı'nın ardından Demokrasi Meydanı'na kurulan sahnede Derya Uluğ sevenleriyle buluştu. Binlerce kişi Derya Uluğ'un şarkılarına eşlik ederek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

KIRKLARELİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bir restoranda Cumhuriyet kabul töreni düzenlendi. Törende Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin konukları kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet kabul töreninde konuşan Vali Bilgin, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitleri, kahraman gazileri minnet, rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi. Konuşmasının ardından Vali Bilgin, şehit ve gazi aileleri ile pasta kesti.

Kutlama törenleri daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda Cumhuriyet Konvoyu ile devam etti. Belediye, emniyet, jandarma, kurum araçları ve vatandaşlar tarafından siren ve korna sesleriyle Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Endonezyalı öğrencilerinin gösterileri ve havai fişek ve lazer gösterimi ile devam eden kutlama programı yerel sanatçıların konseriyle son buldu.

AYDIN

Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan, Zafer Meydanı, Gazi Bulvarı, Hükümet Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ile devam eden yürüyüş Atatürk Kent Meydanı'nda son buldu.

Cumhuriyet yürüyüşüne Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri, CHP İl Başkanı Ali Çankır, ilçe belediye başkanları ve genci yaşlısı binlerce Aydınlı katıldı. 500 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşüne binlerce Aydınlı da balkonlarından ve araçlarından eşlik etti.

Cumhuriyet değerlerini ve onun insanı yücelten değerlerine sonsuza dek sahip çıkacaklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, “Geçen 98 yılda çeşitli badireler atlatan milletimiz, en kötü zamanlarda bile birlik ve beraberlik içerisinde özellikle her yaştan gencimizle Cumhuriyetimize sahip çıkmıştır. Türkiye’nin çağdaş, laik, aydınlık yüzü olan Türk gençliğine emanet olarak bırakılan Cumhuriyetimize her yaştan yurttaşlar olarak sahip çıkacak ve koruyacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünde Aydınlıların ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Belediyesi tarafından, saat 19:30'da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılarak başlanan yürüyüşte binlerce vatandaş ellerindeki ay yıldızlı bayraklarla eşsiz görüntüler oluşturdu.

Yürüyüşe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık kordon boyuna ulaştı.

Fener alayına katılan Çanakkaleliler, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde yürüyüşlerini coşku içinde gerçekleştirdi. Binlerce Türk bayrağının aynı anda dalgalandığı yürüyüş unutulmaz anlara sahne oldu. Fener alayında dikkat çeken bir diğer detay ise ‘Cumhuriyet özgürlüktür” yazılı pankarttı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek bu özel geceyi kayda aldı. Çanakkale'de gökyüzü, binlerce meşalelerle aydınlandı. Yürüyüş, Truva atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası’nda sona erdi.

ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP il teşkilatı ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Atatürk Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Uğur Mumcu Meydanı’nda son bulan yürüyüş yerini şarkıcı Gülşen'in verdiği konsere bıraktı. Yüzlerce vatandaşlar Gülşen'in konserinde büyük coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılını kutladı.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği tarafından, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe kent protokolünün yanı sıra, binlerce vatandaş katıldı. Alaya, bisikletli ve motosikletli gruplar da eşlik etti.

Yürüyüşe çıkılmadan önce binlerce meşale yakıldı. Anıtpark'tan yürümeye başlayan çocuklar, öğrenciler ve binlerce vatandaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinç ve heyecanla kutladı. Bando eşliğinde Anıtpark'tan yola çıkan vatandaşlar, Kozluk'a kadar yürüdü.

DÜZCE

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Düzce'de akşam saatlerinde de devam etti. Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği ve Düzce Belediyesi önünden başlayan fener alayında vatandaşlar, gençler ve sporcular ellerinde taşıdıkları meşalelerle belediye bandosunun çaldığı marşlara eşlik ederek Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Anıtpark Meydanı'nda konuşma yapan Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, “Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz. Dün, bugün ve yarın için kutlamalarla ilgili ciddi etkinliklerimiz var. Bugün Cumhuriyet Bayramımızın resmi törenlerle kutladık. Cumhuriyet Kupası kapsamında birçok sportif faaliyetlerimiz yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 29 Ekim akşamında da gençlerimizle, sporcularımızla, halkımızın da teveccühü ile fener alayı yürüyüşü yaptık. Emeği geçenlere, tüm halkımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Cumhuriyet sonsuz kadar yaşayacak. Bizlerde Cumhuriyetimizin ve ülkemizin geleceğine gençlerle birlikte yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yüzlerce Düzcelinin katıldığı fener alayı, Anıtpark Meydanı'nda her bir ağızdan söylenen İstiklal Marşı ile sona erdi.

TOKAT

Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik kesintisi nedeni ile gecenin karanlığını meşaleler aydınlattı. Hükümet konağı önünde başlayan fener alayı Fatih Sultan Mehmet Caddesi boyunca devam etti. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşe Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonrasında yöresel sanatçılar tarafından konser verildi.

Erbaa ilçesinde ise öğrenciler ellerinde meşalelerle ‘Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak yürüyüş yaptı. 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş yapan gençleri vatandaşlar evlerinin camlarından alkışlayarak deştik verdi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı fener alayı Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Meydanı dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile konserde doyasıya eğlendi.

ÇANKIRI

9 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çankırı’da coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenen fener alayında, binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. ‘Kucaklama taşı’ndan başlayan fener alayı, Anıt Alanı’nda sonlandı. Büyük coşkunun yaşandığı yürüyüşün sonunda vatandaşlar İstiklal Marşı’nı okudu.

MUĞLA

Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği fener alayı saat 20.00 da Ketenci Kavşağı'ndan başlayarak Atatürk Meydanı’nda son buldu. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları ellerinde ‘cumhuriyetin kalesiyiz’ yazılı dövizle ile vatandaşlar ile birlikte yürüdü. Motosikletli ve bisikletli grupların öncülük ettiği yaklaşık 10 bin kişi, 1 kilometre uzunluğunda dev Türk bayrağı taşıdı.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bando çaldığı marşlar ile verdikleri mini konserinin ardından, Halk Müziği sanatçısı Onur Akın sahne aldıç Sahneden Marmarislilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Akın, “Bize dünyanın en güzel bayramı, yedi düvele karşı verilmiş savaşın taçlandırılmış hali Türkiye Cumhuriyetidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde canlarını feda eden şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Ruhları şad olsun” dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de içlerinde bulunduğu ve meydanı dolduran binlerce kişiye en sevilen şarkılarını seslendiren Onur Akın yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Vatandaşlar da Atatürk Meydanı’nda dev Türk bayrağını ellerinde tutarak Akın’ın seslendirdiği şarkılara eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya kutladı. (İHA)

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