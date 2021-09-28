Cumhuriyet Üniversitesi’nde özelleştirme skandalı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yaklaşık 10 yıldır çalışan ve 2 ay önce sözleşme yenileyen 12 işçi, rektörlük tarafından çalıştıkları kantinleri özelleştirince bir gecede sözleşmeleri feshedilerek özel şirket bünyesine geçti. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, haberleri olmadan 'özelleştirilen işçilerle' birlikte basın toplantısı düzenleyerek, "Bu işçilerin özlük haklarını, geleceklerini, gasp etme hakkını sizlere kim veriyor?" dedi.

Orhan BOZKURT

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Cumhuriyet Üniversitesi’nde çalışan 12 işçi bir gecede özel şirket bünyesine geçti. Rektörlük bünyesinde çeşitli görevlerde yaklaşık 10 yıldır çalışan 12 işçi, temmuz ayında sözleşme yeniledi. Sözleşme sevinci yaşayan işçiler bir ay sonra üniversite bünyesindeki kantinlerin özelleştirilmesi ile birlikte, habersizce sözleşmeleri feshedilerek kantinleri devralan şirketin bünyesine geçirildi.

“24 KANTİN İHALESİZ ÖZELLEŞTİRLDİ”

Özlük hakları gasp edilen işçilerin yaşadığı duruma CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tepki gösterdi. İşçiler ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Karasu, “Cumhuriyet Üniversitesi 24 kantini, ihalesiz, sorgusuz sualsiz bir kişiye veriyor. Buralarda çalışan 12 işçi kardeşimiz en az 10 yıldır çalıştıkları üniversitede haberleri olmadan bir anda başka bir özel şirketin çalışanı haline getiriliyor. Söz hakları yok, itiraz hakları yok, bilgi verme yok. Üniversite yönetimine soruyorum, Mart 2020 den beri kapalı olan üniversitenin açılacağı günlerde işçilerinizin işlerine son vererek neyi amaçlıyorsunuz? Okulların açılacağı an neden ilk işiniz kantinleri özelleştirmek oluyor? Bu işçilerin özlük haklarını, geleceklerini, gasp etme hakkını sizlere kim veriyor?” dedi.

“HESABINI HEMŞEHRİLERİM SANDIKTA SORACAK”

Sivas’ı yönetenlerin kentin ve vatandaşların hiçbir sorununa karşı duyarlılık göstermediklerini savunan Karasu, “Sivas’ı ve Sivaslıları sahipsiz sanan, yaşadıkları şehre yabancı yöneticilerin hesabını hemşehrilerim ilk seçimde kesecek. Bu şehre ve insanlarına yaşatılan sıkıntıların hesabını sandıkta soracak” diye konuştu.