Damada pompalı tüfek takan kişi: Pişman değilim

İstanbul Beylikdüzü'nde Onur İlkan Demirkol, evlenen arkadaşı İbrahim Mendeşağu'ya takı merasiminde pompalı tüfek taktı. Görüntülerin gündeme gelmesi üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakılan Demirkol, "Şaka olsun diye yaptık. Bizim geleneklerimizde de var. Takı yerine hediye olarak takalım dedik. Pişman değilim" ifadelerini kullandı.

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Gürpınar Mahallesi İstikbal Caddesi’nde geçtiğimiz pazar günü bir düğün salonunda, İbrahim Mendeşağu’nun düğününe arkadaşları da geldi. Çiftin düğününe gelenler bir süre eğlendikten sonra takı törenine geçildi.

Takı merasimi sırasında damat Mendeşağu’nun arkadaşlarından Onur İlkan Demirkol kırmızı kurdele ile bağladığı pompalı silahı damadın boynuna taktı. Takı merasiminin sunumunu yapan kişi, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” dedi.

Pompalı tüfek takan arkadaşlar ile gelin ve damat daha sonra beraber fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Tüfeği, damada takı olarak takan Demirkol’u Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Evde yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi. Damadın tüfeği takan arkadaşına 944 lira cezai işlem uygulandı.

“ŞAKA OLSUN DİYE YAPTIK”

Damada yaptığı şaka ile gündeme gelen Onur İlkan Demirkol, “Düğün salonuna gittik, arkadaşımıza pompalı tüfeği hediye ettik. Şaka olsun diye yaptık. Bizim geleneklerimizde de var. Takı yerine hediye olarak takalım dedik. Bizim gelenekler bu şekilde. Damat da bir şey demedi. Teşekkür etti. Pişman değilim. Pişmanlık duymuyorum. Ceza kesildi. Tüfeğe el konuldu. Bu olayın bu kadar konuşulmasını beklemiyorduk. Bu kadar olmasını beklemiyorduk” dedi. DHA

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