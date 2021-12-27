Danıştay’dan Uzunköprü Karma OSB için yürütmeyi durdurma kararı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Kavacık köyü merasına yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Edirne İdare Mahkemesi'nin ardından, Danıştay 6'ncı Dairesi de yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Uzunköprü Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nce ilçeye bağlı Kavacık köyü merasında Karma OSB kurulması için çalışma başlatıldı. Köylüler, OSB’nin kurulacağı bölgenin orman ve tarım arazisi olduğu, bölgenin göletlerine içme suyu havzası ve 14 bin dönüm sulu ve kuru tarım arazisine zarar vereceği gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı.

Açılan 4 dava köylülerin lehine sonuçlanırken, Edirne İdare Mahkemesi ise bölgenin ‘mutlak tarım arazisi ve özel ürün arazisi’ olarak çalılık vasfında olmadığı için OSB kurulmasının yürütmesini durdurma kararı verdi.

DANIŞTAY’DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Köylüler, OSB’nin kurulması için üst ölçekli planlarda yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay’a başvurdu. Danıştay 6’ncı Dairesi, köylüler lehine yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Kararın ardından köy meydanında toplananlar yaptıkları basın açıklamasıyla kararı kamuoyuna duyurdu. Dava açan köylülerden Mehmet Günay, Danıştay’ın verdiği kararın sevindirici olduğunu ve köylerine yapılması planlanan OSB’nin doğaya ve yaşama büyük zarar vereceğini söyledi.

Günay, “Kavacık köyümüze ısrarla Karma Organize Sanayi Bölgesi kurmak isteyenlere bu kez Danıştay 6’ncı Dairesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile bir hukuksal uyarı daha yapılmıştır. Bilimsel bilirkişi raporlarına saygı göstermeyip, bizlerin itirazlarına, ‘çalılık burası’ deyip değersizleştirmek isteyenlere hem Edirne İdare Mahkemesi hem İstanbul Bölge İdare Mahkemesi şimdi de Danıştay tarafından gereken hukuk dersi ayrıntılı verilmiştir” dedi.

‘YÜRÜTMEYİ DURDURMA DERHAL UYGULANMALI’

Köylülerin avukatı Bülent Kaçar, yürütmeyi durdurma kararının derhal uygulanması gerektiğini belirterek,

“Davacı müvekkil adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ve Edirne Valiliği’nden yürütmeyi durdurma kararının ivedilikle uygulanmasını, bilime aykırılığı üç ayrı bilirkişi raporu ve iki ayrı yürütmenin durdurulması kararı ile hukuka aykırı olduğuna Danıştay 6’ncı Dairesi’nce ve Edirne İdare Mahkemesi’nce hükmedilmiş olan Uzunköprü Karma OSB projesinin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz” dedi.

‘BİZİ ZEHİRLEMEK İSTİYORLAR

Köylerine OSB kurulmasına karşı olduklarını ve kurulacak sanayinin kendilerini ve yaşamı zehirleyeceğini belirten Necmiye Göçmen,

“3 yıl oldu bununla mücadele ediyoruz, artık yeter desinler. Bıktık bunlardan. Bizi zehirlemek istiyorlar. Biz ölüp gideceğiz, torunlarımız nereye gelecek? Nerede yaşayacaklar? Gitsinler başka yerde kursunlar OSB’yi.

Kurmasınlar istemiyoruz, köyümüzü zehirleyecekler” dedi. Sevim Ceylan da, “Köyümüzün sonuna kadar arkasındayız. Otlak alanımıza, barajımıza, mezarlığımıza dokunmasınlar. Kırsal alanlarda bir sürü yerler var.

Yol boylarında bir sürü fabrikalar var, gitsinler onları onarsınlar, orada açsınlar fabrikalarını. 3 yıldır bu mücadelemiz sürüyor. Daha sonuna kadar da arkasındayız, mücadelemiz devam edecek” diye konuştu. (DHA)