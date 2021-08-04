Datça açıklarında 4.0’lık deprem

Son günlerde sık sık deprem yaşanan Datça açıklarında, saat 9.00'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Muğla’nın Datça ilçesinin açıkları olarak tespit ettiği deprem saat 9.00’da meydana geldi ve yerin 7 kilometre derininde gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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