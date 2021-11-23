Davutoğlu: Bu artık cehalet değil ihanettir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Türk Lirası'nda düşüşle yaşanan 'Kara Salı' ile ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medyadan ilk değerlendirmesini yaptı, iktidara, "Bu artık cehalet değil ihanettir!" sözleriyle yüklendi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası Türk Lirası bugün kara gün yaşadı. Döviz kurlarında günlük artış yüzde 16'yı aştı.

“BU ARTIK CEHALET DEĞİL İHANETTİR!”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bu artık cehalet değil ihanettir! Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

LİDERLER ARASINDA EKONOMİ GÖRÜŞÜLECEK

Davutoğlu bu çerçevede ilk görüşmesinin bugün saat 17.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olacağını belirtti. İkinci görüşmesinin ise yarın saat 14.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini duyurdu.

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