Davutoğlu: Merkez Bankası Başkanını lisans öğrencisi olarak almazlar

Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 'Brezilya'nın risk priminin Türkiye’den iyi olmasını anlamak mümkün değil çünkü Brezilya'da sokakta insanlar güvenle dolaşamıyor.' sözlerini eleştirerek, "Bunu İngilizceye çevirseniz ve uluslararası bir yere gönderseniz, sonra da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı söyledi bunu deseniz, emin olun bunu lisans öğrencisi olarak almazlar." dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

“BİZ DEVLETİZ, KABİLE DEVLETİ YA DA KLAN DEVLETİ DEĞİLİZ”

Davutoğlu'nun konuşmasından bazı bölümler şu şekilde:

“Dün Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Putin ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şimdi bunun ön aşamaları var. Sayın Cumhurbaşkanı New York'ta Biden ile bir randevu alabilmek için neredeyse diplomatlarımız haftalardır, aylardır uğraşıyor. Bize gelen bilgiler, 25. sıraya konulmuş Sayın Cumhurbaşkanı. 24 Nisan'da Biden'ın ‘soykırım’ suçlamasına sessiz kalan, Trump'ın ‘ahmak olma’ mektubuna sessiz kalan Sayın Erdoğan, bu kez de 25. sırada olmayı içine sindirerek New York'ta görüşme imkanı araştırdı. Orada verdiği mülakatlarda da pandemi dolayısıyla görüşemediğini ifade etti ama biliyoruz ki Biden birçok liderle görüştü. Bu hayal kırıklığı ile gazetecilere yaptığı açıklamada Sayın Putin ile görüşeceğini ifade ettikten sonra şunu söyledi: ‘Görüşmemiz tamamiyle başbaşa olacaktır.’ Amerika ve Biden'ı eleştirip kötüledikten sonra Rusya ve Putin ile ilişkilerini son derece olumlu bir çerçeveye oturttu. Ben de kendisine tavsiyede bulundum. Başbaşa görüşseniz dahi mutlaka heyetlar arası görüşme yapın dedim. Çünkü biz bir devletiz. Biz bir kabile devleti ya da tek kişinin idare ettiği bir klan devleti değildir ve olamaz .”

“BULGURU KURTTAN AYIKLAMAK İSTİYORLARSA…”

“Organize suç örgütü lideri ilan ettikleri Sedat Peker'in iddiaları hala ortada duruyor. Sorulara cevap yok. Arka arkaya haberler çıkıyor uluslararası basında, yolsuzluklarla mücadele için geldiğini iddia eden siyasi kadroların mal varlıkları açıklanıyor bazı yerlerde, 18 milyar dolar! Şimdi ben bu camianın, sivil toplum kuruluşlarının kanaat önderlerine sesleniyorum, bulguru kurtlardan ayıklamak istiyorlarsa bir çağrı yapsınlar, şu anda bizi yönetenler mal varlıklarını açıklasınlar diye çağrı yapsınlar. O zaman o bulgur temizlenir, kurtlar ayıklanır, biz de herhangi bir yerde pirinç aramaya gitmeyiz. Ama bunu demeden var olan duruma razı olun derlerse asla razı olmayız. Razı olmadığımız için çileli bir yola çıktık, razı olmadığımız için cesaretle işte bu kadroları Anadolu'ya doluşturduk.”

“MERKEZ BANKASI BAŞKANINI LİSANS ÖĞRENCİSİ OLARAK BİLE ALMAZLAR”

“Bir tarafta yolsuzluklar var, diğer tarafta ehliyetsizlik, liyakatsizlik. Türkiye'de bir Merkez Bankası Başkanı var, evlere şenlik! Ben akademik hayattan da geçmişini bilirim, bankacılıkla ilgili tecrübesinin olmadığını da bilirim. Fiili çalışması dışında Merkez Bankası başkanlığı yapacak liyakatte değil. Neden mi? Bakın açıklama yapıyor, 45 gün önce MB Başkanı'nın yüzde 14.5 olarak açıkladığı enflasyon beklentisini 45 gün sonra Hazine ve Maliye Bakanı orta vadeli programa yüzde 16 olarak koydu. Yani iki kurum 45 gün arayla birbirini tekzip ediyor. Merkez Bankası başkanı sadece kendisine verilen talimatları yerine getirmek için ekonomi cehaletini ortaya koyan açıklamalar yapıyor. Kendisini uyarıyorum: Gün geçer ama bunlar tarihe kayıt olarak girer. Bakın son yaptığı açıklamada çarpıcı bir şey var, diyor ki “Brezilya'nın risk priminin Türkiye'den iyi olmasını anlamak mümkün değil çünkü Brezilya'da sokakta insanlar güvenle dolaşamıyor.” Bunu İngilizceye çevirseniz ve uluslararası bir yere gönderseniz, sonra da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı söyledi bunu deseniz, emin olun bunu lisans öğrencisi olarak almazlar. Güvenlik riski ile finansal riski ayırt edemeyen bir Merkez Bankası Başkanı var.”