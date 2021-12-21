Davutoğlu: Sen kimsin? Kim olarak bu parayı veriyorsun?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Modelini eleştirerek, "Sen kimsin? Kim olarak bu parayı veriyorsun? Sen milletten topladığın vergilerle, oturduğu yerde sadece parası duranlara para veriyorsun. Bunun adı faizcilikten başka bir şey değil." dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Zonguldak’a geldi. Davutoğlu akşam saatlerinde ise Zonguldak’ın yerel televizyonu Elmas TV’de ‘Gündem’ programına konuk olarak Türkiye gündemini değerlendirdi.

“SEN KİMSİN? KİM OLARAK BU PARAYI VERİYORSUN?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece alınan karar doları istasyon gibi araya koydular, yine paradan para kazanan bir yönteme gittiler. Ben buna ‘dolar ile vaftiz edilmiş faiz’ diyorum. Türkiye bunu daha önce yaşadı. 1970’lerde Türkiye’yi felakete götürmüş bir uygulamanın bir benzeri. Diyelim ki Türkiye’de toplam mevduat 1 trilyon 100 milyar TL. Dolar mevduatı ise toplamda 2 trilyon 600 milyar TL. Toplamda bizim 3 trilyon 700 milyar TL mevduat var. 2.6’sı dolar karşılığı gerisi Türk Lirası. Bu yeni uygulamada diyor ki, Sen eğer bu dönem içerisinde dolarda bir fark oluşursa ben sana bunu tanzim edeceğim’ 3-6-9-12 aylık mevduatlar şeklinde. Daha uzun mevduatlarda bu ciddi sıkıntılar doğuracak. 1 yıl tuttuğunu kabul edelim 1 yılda dolar yüzde 30 oynamışsa 300 milyarı devlet adına ben tanzim edeceğim diyorsun. Hadi bunun yüzde 15’i şuan ki mevduat faizi… 1 trilyon TL’nin 150 milyarı ‘ben devlet olarak vereceğim’ diyorsun. Sen kimsin? Kim olarak bu parayı veriyorsun? Sen milletten topladığın vergilerle, oturduğu yerde sadece parası duranlara para veriyorsun. Bunun adı faizcilikten başka bir şey değil. Eğer bu 2.6 trilyon tutan doları da TL’ye çevirme teşvikiyse bu daha da büyük bir açık demek.”

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ TEHLİKE ALTINA ALIYOR”

İktidarın yeni sistemle Türkiye’nin geleceğini tehlikeye attığını belirten Davutoğlu, “1970’li yılların kötü birikimini temizlemek için rahmetli Özal, 6 yıl uğraştı. Bu devlet eliyle finans sektörünü batırmanın adıdır. 1989’da kaldırıldığı zaman da Türkiye büyük bayram etti. Şimdi bu iktidar zevahiri kurtarmak için, Türk lirası değer kazanıyor diyebilmek için Türkiye’nin geleceğini tehlike altına alıyor. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu ise Türk lirası şu anda fiilen neredeyse yok, çünkü dolara endekslediniz. Yani Türk lirası olarak bankaya yatırıyorsunuz, dolar muamelesi görüyor.” dedi.

“BEN BURADA ÇOK TEHLİKELİ BİR OYUN GÖRÜYORUM”

Davutoğlu, “Türkiye 70’li yıllarda bu politikaya yöneldiği için enflasyon yüzde 15-50 bandında dolaştı sonra 79-80’de yüzde 100’leri aştı, 3 haneli rakamlara geldi ve Türkiye fiilen ekonomik olarak iflas etti. Ben çok tehlikeli bir oyun görüyorum burada. Bir takım spekülatörleri zengin etme çabası var. Faize karşı gibi görünen politikanın aslında dünyada Türkiye’yi halen en yüksek faizi ödemekte olan ülkelerden biri halen getiren bir yaklaşım görüyorum. Çok tehlikeli bir yola girdiler. Bundan sonra bizim çok daha fazla dikkatli olmamız lazım. Bir iktidar değişikliğinde ki ilk sandıkta iktidar değişimi olacak. Başka bir hükümete yıkma çabasından başka bir şey değil bu.” diye konuştu.

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