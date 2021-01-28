Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye videolu yanıt: Koalisyon görüşmeleri için ‘hodri meydan’ dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı. Serok Ahmet menfaat ilişkisini derhal gözden geçirmeli. İcazetli siyasetini sonlandırmalı” ifadelerine videolu yanıt verdi.

Gelecek Partisi’nin paylaştığı videoda Bahçeli’nin dile getirdiği iddialara istinaden, 2015 yılındaki koalisyon görüşmelerini anlatıldı.

Yayımlanan videoda koalisyon görüşmelerine dair geçmişte yapılan açıklamaların yanı sıra, Bahçeli'nin 17-25 operasyonlarını savunmasına ve Erdoğan'a yönelik tehditlerine de yer verildi.

Davutoğlu, videoyu “Dün söylediğini, bugün inkar eden Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum: Geçmişi silemezsin, Geleceği engelleyemezsin! Gerçekler ortada, hodri meydan!” ifadeleri ile paylaştı.

NE OLMUŞTU?

7 Haziran 2015'te AKP'nin iktidar çoğunluğunu elde edememesi üzerine Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış, AKP'nin yalnızca HDP ve CHP ile koalisyon yapabileceğini, MHP olarak koalisyon kapılarını AKP'ye kapattıklarını söylemişti.

Dönemin AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koalisyon görüşmeleri için MHP'nin kapısını çaldıysa da olumlu bir sonuç alamamış, daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise katıldığı bir televizyon programında “Gerçekler ortaya çıkarsa Davutoğlu mahcup olur” ifadelerini kullanmıştı.

Semih Yalçın'ın bu iddiaları dakikalar sonra aynı televizyon yayınına bağlanan Eski Bakan Faruk Çelik tarafından yalanlanmıştı. Ahmet Davutoğlu ile birlikte koalisyon görüşmelerinde yer alan Faruk Çelik, katıldığı yayında “Koalisyon görüşmelerinde amaç hükümet kurmaktı fakat MHP koalisyona yanaşmadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sert ifadeler kullandı. Sayın Davutoğlu da gereken yanıtı verdi” demişti.

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