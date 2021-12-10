Davutoğlu’ndan gelen zamlara tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hemen hemen her ürüne gelen fahiş zamlara ve bazı ürünlere getirilen satış sınırlamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Sizi oylarıyla iktidara getiren fakir-fukara, garip-gureba göndermesini de bilir!” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın “itibardan tasarruf olmaz” diyerek israf yaptığını; milletin ise geçim derdinde olduğunu söyledi.

“ET-SÜT, SEBZE-MEYVE FİYATLARI UÇTU; UN-ŞEKER-YAĞ SATIŞLARI SINIRLANDI”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Davutoğlu, “Siz sırça köşklerde ‘itibarda tasarruf olmaz' diyerek har vurup, harman savururken milletimiz geçim derdinde geçim! Et-süt, sebze-meyve fiyatları uçtu; un-şeker-yağ satışları sınırlandı! Sizi oylarıyla iktidara getiren fakir-fukara, garip-gureba göndermesini de bilir!” ifadelerini kullandı.

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