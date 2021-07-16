Davutoğlu’ndan iktidara sert sözler: Devleti 3-5 çeteye, 3-5 yolsuza peşkeş çektiler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile partisinin il binasının açılışını yapmak için bugün Giresun'a geldi. Davutoğlu daha sonra il binasının balkonundan halka seslendi.

“DEVLETİ 3-5 ÇETEYE, 3-5 YOLSUZA PEŞKEŞ ÇEKTİLER”

İktidarı sert sözlerle eleştiren Davutoğlu, “Devletin itibarını yerle bir ettiler. Devleti 3-5 çeteye, 3-5 yolsuza peşkeş çektiler. Giresunlular, şimdi bizi anlıyor musunuz? Biz, 2016'da Sayın Cumhurbaşkanına, o günkü yönetime ‘Siyasi ahlak yasası çıkaralım' dedik. ‘Olmaz' dedi Cumhurbaşkanı, ‘İlçe başkanı bulamazsınız' dedi. Sanki ilçe başkanı olan, il başkanı olan kâr elde etmek için, rant elde etmek için başkan oluyor” dedi.

“İŞTE BU ŞERLERİ KOVACAĞIZ”

Davutoğlu, mülakatı kaldırıp liyakati getireceklerini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

* Şer nedir? Yolsuzluktur. Şer nedir? Yolsuzluktur, mülakat üzerinden akraba kayırmacılığıdır. Damatların, yeğenlerin hakim olduğu bir düzen kurmaktır.

* Şer nedir? Yüksek faizdir. Şer nedir? Yüksek enflasyondur. İşte bu şerleri biz kovacağız.

* Hayır nedir? Hayır, adalettir. Hayır, düşük enflasyon, ucuz hayattır. Hayır, yüksek maaştır. Hayır, düşük faizdir. Allah o hayırları bize nasip eylesin.

Davutoğlu konuşmasının ardından, parti il başkanlığının açılışını gerçekleştirdikten sonra eşiyle birlikte esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. Davutoğlu, bir berber dükkanına girerek saçını da kestirdi.

Giresun ziyaretinin ardından Davutoğlu, yarın Trabzon'a geçerek partisinin Akçaabat ilçe kongresine katılacak.

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