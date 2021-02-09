Dekandan Boğaziçi öğrencilerine tehdit: Gece vakti işi bitiririz

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversite genel sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

“BİZ EYLEM FALAN YAPMAYIZ”

Kılıç, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçili öğrencileri hedef alarak şöyle dedi:

* Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız.

* Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.

“BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNİ KAPATALIM…”

Kılıç'ın 4 Ocak'ta yaptığı bir başka paylaşımda ise dünyanın ve Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Boğaziçi’nin kapatılmasını isteyerek, “Şöyle yapalım. Boğaziçi Üniversitesi’ni kapatalım yerine üniversite kuralım” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.