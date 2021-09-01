Denizli Büyükşehir Belediyesinden kiralama ihalesi düzenlenecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan işyerleri ihale ile kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İşyeri, park alanı, sosyal tesis, kahvehane, depo, ATM alanı vb. nitelikteki 40 adet taşınmazın kiralanmasına ilişkin ihale, 16 Eylül 2021 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: 2 Kat: 1 adresindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ofisinde bedelsiz olarak görülebilecek ve temin edilebilecek.

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