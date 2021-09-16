Denizli’de 2 saat içinde 7 deprem yaşandı

Denizli’de dün geceden itibaren art arda depremler meydana geldi. Merkez üssü Honaz ve Çal ilçeleri olan depremlerin en büyüğü AFAD verilerine göre 3,9 olarak kaydedildi. Kentte bu sabah 2 saat içinde 7 deprem yaşandı.

Selami AYDIN

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Denizli dün geceden itibaren depremlerle sarsıldı. Kentte bu sabah iki saat içinde 7 deprem meydana geldi. Sarsıntıların merkezi yoğun olarak Honaz ve Çal ilçeleri olarak kaydedildi. Dün gece ilk deprem, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 03:23'de Çardak ilçesinde yaşandı. 1,3 büyüklüğündeki bu depremin ardından art arda depremler yaşandı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Saat 06:05'te Çal ilçesine bağlı Karapınar'ın merkez üssü olduğu 3,8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Bu depremi aynı bölgede 2,2 ve 1,4 büyüklüğünde iki deprem daha izledi. Saat 06:42'de bu kez Honaz'a bağlı Gürlek Mahallesi’nin merkez üssü olduğu 1,9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Daha sonra Çal'a bağlı Karapınar'da 1,6, Honaz'a bağlı Kocabaş'ta 1,7 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Son olarak 08:37'te Honaz'a bağlı Kaklık Mahallesi’nde 2,4 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kaklık'taki sarsıntıyı 3,9 büyüklüğünde olarak açıkladı. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Yaşanan depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı.