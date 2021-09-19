Denizli’de corona tedavisi gören gazeteci hayatını kaybetti

Denizli’de bir süredir corona tedavisi gören gazeteci Erol Kes hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Kes yaklaşık bir hafta önce entübe edilmişti.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de gazeteci Erol Kes corona nedeniyle hayatını kaybetti. Kronik zatürre hastası olan Kes yaklaşık iki hafta önce boğaz ağrısı ve öksürük şikayeti üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testler sonucu corona hastası olduğu öğrenilen Kes, kendisiyle aynı hastalığa yakalanan eşi Selma Kes ile birlikte karantinaya alındı.

Eşi hastalığı ayakta atlatırken gazeteci Erol Kes'in durumu kötüleşmiş Tekden Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Kes, durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık bir hafta önce entübe edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kes evli ve iki kız çocuğu babasıydı.

Denizli'de çeşitli gazete ve televizyonlarda 30 yıldan uzun süre gazetecilik yapan Kes, yerel Son Nokta Gazetesi'nin kurucusuydu. Kes'in corona salgınına karşı aşı olmadığı öğrenildi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs nedeniyle tedavi gören meslektaşımız Erol Kes'in vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz” denildi.

Yarın defnedilecek olan gazeteci Kes için meslektaşlarının da bir anma töreni yapması bekleniyor.