Denizli’de eğitimciler ‘Meslek Kanunu’ istedi

Türk Eğitim Sen üyeleri Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaparak meslek kanununun bütçe görüşmelerinden hemen sonra meclis gündemine alınmasını istedi.

Selami AYDIN

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Denizli'de Türk Eğitim Sen üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. TES Denizli Şubesi Başkanı Emre Erdoğan, “Cumhurbaşkanı söz vermişti. Tam Meslek Kanunu unutuldu mu?” diye sordu. Öğretmenlik mesleğinin statüsünü artıracak kanun taleplerini yıllardır dillendirdiklerini söyleyen Erdoğan, “Hazırlıkları tamamlandığı söylenen Meslek Kanununun eğitimin paydaşlarıyla henüz paylaşılmamış olmasını da anlayabilmiş değiliz. Kapalı kapılar arkasında süreç yürütülmesini kabul etmiyoruz. Meslek Kanunu'nun bir an önce paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması noktasında bakanlıktan bir an önce adım atmasını bekliyoruz” dedi.

“TEK ÖLÇÜT HİZMET YILI OLMALI”

Öğretmen atamalarının mülakat olmaksızın yapılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Somut bir adım bekliyoruz. Bütçe görüşmelerinden hemen sonra meslek kanunu meclis gündemine gelmeli. Eğitim kadrolarında tek istihdam modeli kadrolu öğretmen olmalıdır. Öğretmen atamaları KPSS puan üstünlüğüne göre, mülakat yapılmadan gerçekleştirilmelidir. Kariyer basamakları; 10 yıl öğretmenlik yapan uzman öğretmen, 20 yıl öğretmenlik yapan başöğretmen olarak düzenlenmeli ve kesinlikle sınavsız olmalıdır. Kariyer basamaklarında tek ölçüt, tecrübe yani hizmet yılı olmalıdır. Eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklar sadece yazılı sınavla belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.