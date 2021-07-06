Denizli’de köylüler sularını AKP’li ismin aldığını ileri sürdü, isyan etti

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Eymir köyü sakileri su kaynaklarının tamamen kuruması nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Köylüler 7 yıl önce köyde küçük bir arazi satın alan AKP'li eski il genel meclisi başkanı ve büyükşehir belediye meclis üyesi Halil Pekdemir'in kendisine ait alanda üç kez su sondajı yaptığını, çıkan suyu 25 kilometre ilerideki serasına borularla taşıyarak köyü susuz bıraktığını ileri sürdü.

Birkaç dekarlık arazi içinde üç sondaja izin verilmediğini kuyulardan ikisinin ruhsatsız olduğunu öne süren köylüler kuyulardaki pompaların hiç durmadan çalıştığını ifade etti. Üçüncü sondajın yapılmasından kısa süre sonra köyün tüm su kaynaklarının kuruduğunu belirten muhtar Namık Kurt, “Köyün her tarafından su çıkardı. Şimdi bırakın tarla sulamayı hayvan sulamak için bile su bulamıyoruz. Kuyu açıldıktan sonra tüm kaynaklar kurudu” diye konuştu. Kurt imza toplamaya başladıklarını DSİ'ye müracaat edeceklerini söyledi.

SUSUZLUK GÖÇE NEDEN OLMAYA BAŞLADI

75 ailenin yaşadığı köyde vatandaşların geçimini bahçecilikten kazandığını söyleyen Kurt, “Burada sebze ve meyve yetiştirilir. Su olmayınca insanlar mecburen kuru tarıma yöneldi. Ona da domuz hayır vermiyor. Kimse para kazanamıyor. Bu nedenle 4-5 aile şimdiden şehre göç etti. Kuyular açıldıktan sonra köyün içme suyu da azaldı. İnsanlar içme suyunu kullanıp bahçe sulamaya çalışıyor. Daha önce DSİ'ye dilekçe verdim, kaymakamlığa gittim ama sorunumuzu çözmediler.

Öğrendiğimiz kadarıyla 350, 450 ve 850 metre derinliklerdeki kaynaklardan su çıkarıyorlar. Çok değil üç yıla kadar belediye bize su bulmak zorunda kalacak. Çünkü içme suyumuz da kalmayacak. Bunların hepsi aynı kaynaktan besleniyordu. Firma önceki muhtar döneminde buradan küçük bir yer alarak köylülerle taahhütname imzaladı. Çıkan suyu vatandaşa da vereceğini taahhüt ederek köylülerin rızasını aldı. Ama vatandaş aldatılmış durumda. Yeni öğrendik ki anlaşmanın altına not düşmüş sadece artan suyu vereceğini taahhüt etmiş. Şimdi su bana yetmiyor diyor. Çobanlar hayvan sulayamıyor. Doğal yaşam tehdit altında. Bu suyun 25 kilometre ileriye taşınmasına kim müsaade etti?” ifadelerini kullandı.

TAŞIMA SU İLE AĞAÇLARINI SULUYOR

Ağaçlarının kurumasını engellemek için bazı köylüler tankerlerle su taşıyor. On günde bir su taşıdığını söyleyen üretici Osman Arslan, “Köyden su getiriyorum. Bizim köyde su olmadığı için Uzunpınar'dan tankerle taşıyorum. 15 kilometre öteden getiriyorum. Bu araziler daha önce vahşi sulama yöntemi ile sulanıyordu. Yukarıdaki kuyular açılınca suyumuz akmaz oldu. Buradan fasulye biber kaldırıyorduk. Şimdi ağaçlarım için 10 günde bir su taşıyorum. Yerini sulamak isteyen herkes mecburen böyle yapıyor. Yazık günah. Kuyu açmadan önce su ovaya kadar iniyordu. Artık buraya kadar bile gelmiyor” diye konuştu.

Üretici Fatma Arslan ise, “Ben burada büyüdüm. Eskiden burada su çoktu. Her taraftan su çıkıyordu. Çok suyumuz vardı. Kendi köylümüz varken köyün suyunu başkalarına verdiler. Kuyu açılınca su kalmadı” diye kaydetti.

ÜRETİCİ HÜSEYİN ŞAHİN: MUHATAP BULAMIYORUZ

Üretici Hüseyin Şahin üç kuyudan 7 yıldır durmaksızın su çekildiğini, kuraklığın artması ile birlikte susuzluğun daha da ortaya çıktığını belirterek, “Birer hafta arayla üç kuyu açtılar. Başından beri suyu buradan alıp seralarına taşıyorlar. Sözde burada ceviz bahçesi yapacaklardı. Göstermelik ağaç diktiler. Bir kez bile sulamadılar. Dertleri yetiştiricilik değil buradaki suyu almak. Ağaçlarımız kurudu. Yıllardır şikayet ediyoruz kimse gelmedi, muhatap bulamadık. Bir bölgeye üç kuyu vurulmaz. Benim suyumu kurutmaya gelmiş. Buradan ovaya giden su tamamen kesildi. Eskiden gözlerden su çıkardı şimdi bir damla bile yok” diye konuştu.

ŞERİF ŞEN: ONLAR TİCARET YAPIYOR BİZ REZİLLİĞİNİ ÇEKİYORUZ

Üretici Şerif Şen; “Kendi suyumuz bize yetiyor. O ticaretini yapıyor biz rezilliğini yaşıyoruz. 25 kilometreye su çaşıyor burada köylü mağdur oldu. Hayvan sulamak için bile su yok. Konuşmak istedik anlaşmak istedik her seferinde kaçıp gittiler. Benim suyumu götüremez. Kendi arazisine istediğini yapsın kimse karışmaz ama suyu bu köyden dışarı çıkaramaz. Beni susuz bırakmaya hakkı yok. Burada herkes kendi ürününü yetiştiriyordu. Şimdi bazı vatandaşların bir kilo domates alacak durumu yok. O orda para kazanacak biz burada mağdur olacağız, böyle bir dünya yok. Burası cennet gibiydi. Benim hayatımı resmen bitiriyor. O zaman bize yaşanacak bir yer versinler” dedi.

NAİL DOĞAN: BİR KUYU İÇİN RUHSAT ALDI

Üretici Nail Doğan tüm suyu kullanan seranın yanı başında sulama kanalı olduğunu ileri sürerek, “Buradan su götüreceğine seranın dibindeki kanaldan su alsın. 25 kilometre öteye su götürdü burada yeşillik kalmadı. Üç sondaj bir arada olur mu? Buraya göstermelik ceviz dikti, sulamıyor bile. Aldıysa sondajın birine ruhsat aldı. Bu köy bilmiyor ne ruhsatı var ne yok, nereye kadar yasal. Tek bildiğimiz tüm suyumuzun gittiği. Tek bir kişi köyün bütün kaderiyle oynadı” diye konuştu.

CHP KONUYU TAKİP EDECEK

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı bölgeye gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Engelli üretici Ali Osman Vural, “Haftada bir ton biber kaldırıyorduk. Süreki su çekerek burayı bitirdiler. Ağaçlar bile kurudu. Bütün milletin köy halkının geleceğini bitirdiler” diye isyan etti.

Üretici Mürüvvet Ergil, “Sesimizi çıkarıyoruz diye bizi jandarmaya şikayet ediyorlar. İçmek için bile suyumuz yok. Hepsi kesildi. Ne bahçe edebiliyoruz ne içecek su var. Sağdan soldan su buluyoruz. Üç kuyu açtı. Bize buraya gelin toplanın anlaşalım dedi ne gelen var ne giden? Böyle iş mi olur? Herkesin hakkını yiyor” ifadelerini kullandı. Arpacı ise köylülerden bilgi aldıktan sonra hukuki olarak neler yapılabilir inceleyeceklerini belirterek, “Burada ne yapılabilir hukukçu arkadaşlarımızla birlikte inceleyeceğiz. Köylüler mağdur. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekir. Konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.