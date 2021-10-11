Dev ihaleden önce taliplilere ‘ihtar’ mektubu: Şirket kelepir fiyata satılıyor

12 Ekim’de TMSF tarafından 667 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılacak Denizli’deki süt ürünleri tesisi Aynes’in büyük ortağı Nevzat Serin, ihale şartnamesini alan firmalara noter üzerinden ihtarname gönderdi. Serin, ihtarnamede “Şirket kelepir fiyata satılıyor. Satışın iptaline karşı dava açacağım” dedi.

Selami AYDIN

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Denizli'de sahiplerinin FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan yargılandığı, TMSF tarafından el konulan süt ve süt ürünleri üretim tesisi Aynes Gıda yarın (12 Ekim) satışa çıkarılacak. Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile TMSF'ye devri yapılan dev üretim tesisi için 667 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

İhale öncesi firmanın büyük ortağı Nevzat Serin'in, Ankara 47'nci noteri aracılığı ile ihale şartnamesini alan 5 firmaya ihtarname gönderdiği ortaya çıktı. İhaleden 4 gün önce çekilen ihtarnamede Serin, şirketin kelepir fiyata satıldığını, satışın iptaline ilişkin karşı dava açacağını belirtti.

MADDE MADDE SIRALADI

Serin, ihaleye katılacak firmalara gönderdiği ihtarnamede görüşlerini madde madde sıraladı. Satışın hukuka aykırı olduğunu söyleyen Serin, Aynes hakkında açılan bir dava bulunmadığını ve şirket hakkında müsadere kararı olmadığını hatırlattı. Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında TMSF'ye firmanın satış yetkisinin verilmediğini iddia etti.

“İPTAL İÇİN DAVA AÇTIK”

Serin, ihtarnamede şirketle ilgili kovuşturmanın sürdüğünü, atanan bilirkişinin şirketin FETÖ ile ilgili bağlantı tespit etmediğini ileri sürerek, kayyımlık kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını kaydetti. Ayrıca İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde satış kararının iptaline ilişkin dava açıldığını belirtti. TMSF'nin üçüncü bir kişiye üzerinde henüz karar çıkmamış olan bir şirketi satmaya çalıştığını savunan Serin, iptal kararı çıkması durumunda alıcının ciddi zarar edeceği uyarısında bulundu.

“KELEPİR FİYATA SATILACAK”

Aynes'in büyük ortağı Serin ihtarnamesinin son bölümünde firmanın satış bedeli nedeniyle ikinci bir iptal davası açabileceğini belirterek; “Bu şartlarda ortağı olduğum şirketin TMSF tarafından satılması durumunda da tekrar bu satışın iptaline karşı dava açacağım. Zira bu satış hakkında mahkeme karar vermese bile sadece bu satış bedelinin şirketin değerinin çok altında olması ve tabiri caizse kelepir fiyata satılmış olmasının dahi bu satışı hukuka aykırı hale getireceği açıktır” ifadelerini kullandı.

HANGİ FİRMALARA İHTAR ÇEKTİ?

Nevzat Serin, Ayhan Batur ve bir dönem AKP Denizli Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmüş işadamı Mehmet Ali Özkan'ın sahibi olduğu firma adına harekete geçen tek isim Serin oldu. Serin merkezi İstanbul'da olan Tarım Kredi Holding A.Ş, merkezi Kocaeli'de olan İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayi A.Ş, merkezi İzmir'de bulunan Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş, merkezi İstanbul'da bulunan AK Gıda Sanayi Tic. A.Ş ve Bursa merkezli Matlı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş firmalarına ihtarname gönderdi.

CHP'Lİ VEKİLLER ‘ÇÖKME OPERASYONU' DEMİŞTİ

Birkaç gün önce CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ortak bir açıklama yaparak ihaleyi ‘çökme operasyonu' diye nitelendirmişti. İhalenin takipçisi olacaklarını açıklayan milletvekilleri, “İddialar ciddi boyutta… 12 Ekim'de ihalenin yandaş firmaya verileceği, yandaş firmanın kim olduğunun belli olduğu iddia edilmektedir. 2015 yılında Aynes firmasına biçilen değerin çok altında ihaleye çıkarılmıştır, Aynes firmasına çökme diyebileceğimiz fiiliyat gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 12 Ekim'de satışa çıkarılan fiyat, firmanın gerçek değerinin 4'te biri kadardır” ifadelerini kullanmıştı.