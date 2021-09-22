DEVA Partisi ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı olayında 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, 21 Eylül'de gece saatlerinde Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırının failleri olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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DEVA Partisi ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı olayında 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde yer alan alt katında bir işyeri, üst katında Deva Partisi İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu binaya 21 Eylül 2021 Salı günü gece saatlerinde gerçekleştirilen silahla ateş edilmesi olayının failleri olduğu değerlendirilen (T.T) ve (D.K) adlı şüpheli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüpheli (T.T)'nin (39) ayrı suçtan, şüpheli (D.K)'nın da (5) ayrı suçtan kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.”

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