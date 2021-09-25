DEVA Partisi’nden iktidara ‘zincir marketler’ tepkisi

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın fahiş fiyatların sorumlusu olarak zincir marketleri işaret etmesini eleştirdi.

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DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ‘Beş zincir market piyasayı altüst ediyor’ ifadelerini eleştirdi.

“Sayın Cumhurbaşkanı sorumluluğu üzerinden atmak ve kutuplaştırmak için hedef gösterme konusunda sınır tanımıyor. Çiftçiler, halciler, depocular derken sorumlu ve hainler listesinde şimdi sıra zincir marketlere geldi” diyen Aydemir yaptığı açıklamada iktidara seslendi. Aydemir şunları söyledi:

‘ZİNCİR MARKETLER DÜŞÜK FİYATLARLA MAL ARZI YAPMA İMKANINA SAHİP'

* Zincir marketler, malların pahalı olmasına yol açacak ne tür uygulamalar içinde olabilirler, anlamak mümkün değil. Aksine ölçek ekonomisi gereği zincir mağazaları daha düşük fiyatlarla mal arzı yapma imkanına sahip. Sayın Cumhurbaşkanı halkın enflasyon altında ezilmesini her zaman olduğu gibi bir günah keçisine yıkmaya çalışıyor.”

‘FİYATLAR UCUZKEN SEBEBİ ZİNCİR MARKETLER MİYDİ?'

* Fiyat artışlarından zincir marketler sorumluysa, fiyatların ucuz olduğu yıllarda da ucuzluğun sebebi zincir marketleri miydi? Hükûmet değil miydi?

* Zincir marketlerde fahiş fiyat uygulaması varsa, iktidarın kontrolündeki Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerindeki ürünlerin fiyatlarıyla diğer zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatları arasında oldukça fark olmalı.

* Fark yoksa, siz neden çok daha uygun fiyatlara satış yaptırmıyorsunuz? Hayat pahalılığı sadece zincir marketlerin sattığı ürünlerde mi var? Elektrik, doğal gaz, otomobil, akaryakıt, konut, köprü ve otoyolları hangi kefeye koyacağız?

‘ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞININ NEDENİ KÖTÜ YÖNETİMİNİZDİR'

* Başkanlık sisteminin gelmesinden bu yana yaşanan zamlara da vurgu yapan Aydemir, “Köprü geçiş ücretleri yüzde 309, otoban geçiş ücretleri yüzde 76 artarken, elektrik tarifelerindeki artış yüzde 168'e, doğal gaz tarifelerindeki artış da yüzde 196'ya ulaştı.

* Öyle denetlemeye, üstlerine gitmenize de gerek yok. Her işi talimatla yapan bakanlarınıza verin talimatı da vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahatlasın.

* Enflasyonun, hayat pahalılığının nedeni iktidarınızın kötü yönetimi ve ekonominin temel kurallarını dahi anlamamanız, anlamak istememenizdir. Bunu anlayın artık.” dedi.

‘FAHİŞ FİYATA DEZENFEKTAN SATAN BAKANINIZLA DA MÜCADELE EDİN'

Aydemir, ayrıca eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın fahiş fiyatla dezenfektan sattığı iddiası üzerinden hükûmeti şu sözlerle eleştirdi:

* Bu fahiş fiyat uygulamaları ile mücadelede üzerine gidilecekler listesine kendi bakanlığınıza fahiş fiyatla dezenfektan satan ve tarafınızca görevden alınan bakanınızı da ekleyin ki, en azından bu konuda samimi olduğunuzu düşünelim.

* Ekonominin temel kurallarını hiçe sayan, faiz sebep, enflasyon sonuç diyen düşüncenizin ve Merkez Bankası'na müdahalelerinizin paramızın sürekli değer kaybetmesine sebep olduğunu artık görün.

* Bunlar halka arz edilmiş, halkımızın da ortak olduğu şirketler. Büyük zincir marketler rekabet açısından sorun oluşturuyorlarsa bunu çözecek olan Rekabet Kurumu'dur.

* Bu marketlerin denetimi ise Ticaret Bakanlığı yetkisindedir. Kimi kime şikâyet ediyorsunuz? Varsa yanlış bir uygulama inceleme ve denetlemeyi yapar ve kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri alırsınız.

‘BORSA MANİPÜLASYONU YAPTIĞINIZIN FARKINDA MISINIZ?'

* Bu şirketlerimizi resmi herhangi bir tespit ve inceleme yapmadan nasıl bu kadar kolay şekilde sorumlu ve suçlu ilan edebiliyorsunuz?

* Bu şirketlerimize ve bu şirketlerin performansına güvenerek hisse senetlerini alan onlara ortak olan yatırımcılarımızı ve vatandaşlarımızı zor duruma düşürdüğünüzün, borsa manipülasyonu yaptığınızın farkında mısınız?

‘MALİYET KARŞISINDA FİYAT ARTIRANI İTHALATLA TERBİYE ETMEK İSTEDİNİZ'

*Fiyatların döviz kurlarındaki yükselişin maliyetleri artırması ve tarım politikasındaki yanlışlar nedeniyle yükseldiğini söyleyen Aydemir, “Olmayan tarım politikanız yüzünden bu güzel ve bereketli topraklara sahip ülkemiz artık ithalata bağımlı hale geldi. 2020'de 15 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ettik. Son bir yılda gübre yüzde 150, yem fiyatları yüzde 50 ve tarımsal ilaçlar yüzde 75 civarında arttı. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nden bu yana çiftçinin kullandığı elektriğe yüzde 168 oranında zam yapıldı. Girdi fiyatları artınca tarım ürünlerinin fiyatları da arttı. Genel ekonomik politikalardaki beceriksizliğinizin yanı sıra sanayicimizi, tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizi ve yatırımcılarımızı artan maliyetler karşısında çaresiz bıraktınız. Ayakta kalabilmek için fiyatları mecburen artırdıklarında ise sorunlara kalıcı çözüm üretmek yerine onları ithalatla terbiye etme yolunu seçtiniz.” dedi.

‘BİZİM BAŞARILARIMIZ KADAR KENDİ BAŞARISIZLIKLARINIZI DA SAHİPLENİN'

Aydemir konuşmasına şöyle devam etti:

* DEVA kadrolarının görevde olduğu zamanlardaki başarıları sahiplenmeye çalıştığınız gibi, neden olduğunuz başarısızlıkları da sahiplenin artık ya da artık emaneti işinin ehli ve dürüst DEVA kadrolarına bırakın.

* DEVA Partisi olarak, akılcı planlama ve doğru politikalar ile üretimi artırarak, sağlıklı bir tedarik ve lojistik zinciri kurarak gıda enflasyonunu azaltıp, ülkemizin eşsiz coğrafi konumu ve iklimi ile sahip olduğu potansiyelini ortaya çıkaracağız.