Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’yi zora sokacak anket

Afganistan'ın büyük bölümünün Taliban'ın hakimiyetine geçmesinin ardından Türkiye’ye akın akın düzensiz göçmenin girmesi ülke gündeminde ilk sıralarda yer alırken MetroPOLL Araştırma, vatandaşlara, “AKP hükümeti Afgan sığınmacılara sınır kapılarını açar ise bu sizin AKP’ye bakışınızı nasıl etkiler?” diye sordu. AKP hükümeti Afgan sığınmacılara sınır kapılarını açarsa seçmenin yüzde 54’ü, AKP’ye olan bakışının olumsuz etkileneceğini söyledi. Bu oran AKP tabanında yüzde 39, MHP tabanında ise yüzde 38 olarak ölçüldü.

BATUHAN SERİM

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Milyonlarca Suriyelinin ardından Taliban'dan kaçan Afgan göçmenlerin de kaçak yollarla Türkiye'ye akın akın giriş yapması bir süredir tartışma konusu oldu. MetroPOLL Araştırma, halkın Afgan göçmenlere bakış açısına ilişkin yaptığı araştırma yaptı.

“AKP TABANININ YÜZDE 39'U, MHP TABANINI İSE YÜZDE 38'İ ‘OLUMSUZ ETKİLER' DEDİ”

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve CEO’su Özer Sencar'ın paylaştığı sonuçlara göre, “AKP hükümeti Afgan sığınmacılara sınır kapılarını açar ise bu sizin AKP'ye bakışınızı nasıl etkiler?” sorusu karşısında seçmenin yüzde 54.4'ü, AKP'ye olan bakışının olumsuz etkileneceğini söyledi.

Bu oran AKP tabanında yüzde 39, MHP tabanında ise yüzde 38 olarak ölçüldü. “Olumlu etkiler” diyen seçmenlerin oranının yüzde 18.8, “Etkilemez” diyenlerin oranının ise yüzde 19.3 olduğu görüldü.

ORANLARIN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

Oranların partilere göre dağılımı ise şu şekilde belirtildi:

AKP seçmeninin yüzde 24.7'si “Olumlu etkiler” derken; yüzde 38.6'sı “Olumsuz etkiler” dedi. Yüzde 27.9'u ise “Etkilemez” yanıtını verdi.

CHP seçmeninin yüzde 0.8'i “Olumlu etkiler” derken; yüzde 80.2'si “Olumsuz etkiler” dedi. Yüzde 11.9'u ise “Etkilemez” yanıtını verdi.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 1.5'i “Olumlu etkiler” derken; yüzde 82.4'ü “Olumsuz etkiler” dedi. Yüzde 14.7'si ise “Etkilemez” yanıtını verdi.

HDP seçmeninin yüzde 33'ü “Olumlu etkiler” derken; yüzde 58.1'i “Olumsuz etkiler” dedi. Yüzde 6.8'i ise “Etkilemez” yanıtını verdi.

MHP seçmeninin yüzde 47.1'i “Olumlu etkiler” derken; yüzde 37.9'u “Olumsuz etkiler” dedi. Yüzde 14.2'si ise “Etkilemez” yanıtını verdi.

Saadet Partisi seçmeninin yüzde 79.5'i “Olumlu etkiler” derken; yüzde 20.5'i “Olumsuz etkiler” dedi.