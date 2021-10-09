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Devlet Bahçeli’den yurt eylemlerine tepki: Ajan provokatörler

MHP lideri Bahçeli, yurt protestolarına tepki gösterdi: Türkiye Devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir, yapılan da budur ancak yurt diyerek banklarda yatmak neyin nesidir. Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir.

Yayınlanma: 13:22 - 09 Ekim 2021 Güncellenme:
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Devlet Bahçeli’den yurt eylemlerine tepki: Ajan provokatörler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Türk Gençliği Büyük Kurultayı’nda konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar:

* Türkiye ve Türklük ölmeyecektir. Nasıl bir gençlik? Tarihine, kültürüne, öz değerlerine, inançlarına ve ruh yapısında sımsıkı bağlı ve sorumluluk sahibi bir gençlik. Nasıl bir gençlik?

* Peşin hükümlerin tuzağından kurtulmuş bir gençlik. Hüsrana uğramayan, nefsine teslim olmayan, hürriyete sırtını dönmeyen bir gençlik.

“BUNLAR ÖĞRENCİ DEĞİL AJAN PROVOKTÖRLERDİR”

* Atasını, anasını, babasını sayan, sözü bir, özü bir, adam gibi bir adam olan bir gençlik.

* Üniversite kapılarında öğretim üyelerine meydan okuyan, taş atan, hakaret eden bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır.

* Türkiye Devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir, yapılan da budur ancak yurt diyerek banklarda yatmak neyin nesidir.

* Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. PKK’nın DHKP-C’nin tasması boğazlarına geçiren bunlardır. Çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkıyasıdır.

ABD’YE TEPKİ

* ABD Temsilciler Meclisi terörist görmek istiyorsa, ülkü ocaklarına değil yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Ülkü ocaklarından terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar.

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