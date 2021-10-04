Devletin 150 lojmanı çürümeye terk edildi

Van’da 8 yıl önce yapımı tamamlanan ve 50 milyon TL harcanan lüks adliye lojmanları kullanıma açılmadı. Kapı ve pencereler çalındı, çatılar parçalandı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Devletin milyonlarının nasıl heba edildiğine dair bir örnek de çürümeye terk edilen Van'daki lüks lojmanlarda yaşandı. Edremit Süphan Mahallesi'nde 2011'de 15 bin metrekarelik alana 150 lüks konutun temeli atıldı. Konutların o günkü faturası 50 milyon TL idi. Konutlar 2014'te bitirilerek Adalet Bakanlığı'na teslim edildi. Ancak bakanlık “güvenlik” gerekçesiyle lojmanları kullanmamaya karar verdi. Yıllarca kullanılmayan konutların İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredildiği iddia edildi. Ancak Sağlık Müdürlüğü herhangi bir işlem yapmadı.

MOLOZ YIĞININA DÖNDÜ

8 yıldır kullanılmayan konutlar çürümeye terk edildi. Duvarları ve dış cephe kaplamaları sökülmeye başlayan konutların kapı ve pencere pervazları çalındı. Mermerler, kapı ve çatı malzemeleri parçalandı. Konutların bugünkü değeri 100 milyon lirayı buluyor. Konutlarla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e soru önergesi veren Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık “Sahipsiz bırakılan inşaat kompleksi, otoparkı ve bahçesi ile birlikte kullanılamaz bir moloz yığınına dönüştü. Onbinlerce Vanlı'nın konut ve barınma sorunu yaşadığı, binlerce kamu emekçisinin kiracı olduğu bu kentte 150 konutluk bir sitenin bu şekilde israfı, 50 milyonluk kamu kaynağının ve ilave maliyetlerin talan edilmesi kamu vicdanını yaralamaktadır” dedi.