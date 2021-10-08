İstanbul’da casus operasyonu: Silahlı eylem yapacaklardı

İstanbul Emniyeti ve MİT çok önemli bir operasyona imza attı. İstanbul'da silahlı eylem arayışı içinde oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk amacıyla ele geçirme faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 6 kişi yakalandı. Biri susturucu takılı üç silah ele geçirildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ile Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri İstanbul’da silahlı eylem arayışında olan bir oluşumu tespit etti. Bu kişilerin aynı zamanda devletin gizli kalması gereken bilgilerini “Siyasal veya Askeri Casusluk” amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

LAZER TERTİBATLI TABANCA

Şüphelilerin bazılarının Antalya’da bulunduğu tespit edildi. 8 Ekim günü saat 03.00’te Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 3 adres ile Antalya’da 2 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1'i susturucu/lazer tertibatı takılı olmakla birlikte 3 adet tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.