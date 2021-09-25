Devletten yurt teşviki aldı binayı 5 yıldızlı otele çevirdi

‘Yurt yapıyoruz’ diyen şirket devletten vergi indirimini aldı. Ruhsatını çıkardı. Yapının 26 milyon liraya mal olduğu gösterildi. Bir süre sonra da bina lüks bir otele dönüştürüldü.

Ümit TÜRK

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Antalya Alanya'da Murat Topçu ve Rıdvan Yücel'in ortak olduğu Etezem inşaat, Alanya Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi karşısında bulunan 4 bin 78 metrekarelik bir yeri 30 Haziran 2017'de satın aldı. Etezem İnşaat 400 yataklı öğrenci yurdu inşaatı yapacağını belirterek yapı ruhsatı aldı.

Etezem İnşaat 6 kasım 2017'de yatırım teşviği olarak 2 yıllık sigorta işveren hissesi desteği, yüzde 50 vergi indirimi, yüzde 15 Yatırım Katkı Oranı ve KDV istisnası aldı. Kısa süre sonra ise yeni bir ruhsat çıkarılarak yurt binası otele dönüştürüldü.

Ruhsatta yapının sahibi Murat Topçu ve Etezem inşaat gözükürken 11 katlı 5 yıldızlı otelin maliyeti yaklaşık 26 milyon TL gösterildi. Söz konusu şirketin ortağı ise Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in kardeşi Rıdvan Yücel çıktı.

Yurt inşaatı olarak başlanan yapının otele dönüştürülmesi için belediye meclisinden de karar çıkarıldığı öğrenildi. Şirket hakkında 85 bin 480 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verildi. Otelde 2 havuz, 3 bantlı su kaydırağı bulunuyor.