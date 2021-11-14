Dilendirilen çocuk aileden alınacak

Köşe başlarında avuç açan ya da “Bir ekmek parası” diyerek duygu sömürüsü yapan çocuklar sosyal yara olmaya devam ediyor. MHP ise konuyla ilgili TBMM’ye kanun teklifinde bulundu...

Deniz AYHAN

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Devletin resmi kayıtlarına göre Türkiye'de tam 27 bin 520 çocuk sokaklarda dileniyor. Köşe başlarında avuç açan ya da “Bir ekmek parası” diyerek duygu sömürüsü yapan çocuklar, sosyal yara olmaya devam ediyor. MHP bu duruma çözüm bulabilmek amacıyla bir yasa teklifi hazırladı. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile anne veya babası tarafından ihmal edilip dilendirilen çocuklar, aileden alınarak devlet bakım yurduna yerleştirilecek. MHP Konya Milletvekili Esin Kara'nın yasa teklifi, çocuk koruma kanununda değişiklik öngörüyor.

DANIŞMANLIK TEDBİRİ

Teklifin gerekçesinde “Dilendirilen çocuklar uyuşturucu dahil, sokağın tüm tehlikeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Çocuk dilendiriciliği ve istismarı sorunu devam etmektedir” denildi. Teklifin yasalaşması halinde, dilendirilen çocuklar için ilk olarak danışmanlık tedbiri uygulanacak. Danışmanlar çocuğun kurtarılması için aileyle temas kuracak. Ancak bu girişim sonuç vermezse, çocuk aileden alınıp bakım yurduna yerleştirilecek.

Bakan Yanık: Son çare olarak kurum görülüyor

Dilenen çocuğa 204 TL ceza verilirken, 15 yaşından küçük çocuklara ise para ya da hapis cezası uygulanmıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sokakta çalıştırılan veya dilencilik yapmaya zorlanan çocukların korunması ve eğitimlerinin sağlanması amacıyla ailelere yönelik rehberlik ve destek çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. Bakan Derya Yanık, çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbiri, çocuğun ailesine de Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ve aileye rehberlik hizmeti verildiğini belirtti. Yanık “Son çare ise çocuğun kurum bakımına alınması oluyor” dedi.