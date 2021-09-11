Dışişleri Bakanlığı’ndan 11 Eylül mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de meydana gelen 11 Eylül saldırılarının 20’nci yıl dönümü nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'de meydana gelen 11 Eylül saldırılarının 20'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Saldırıların şiddetle kınadığının belirtildiği mesajda şu ifadelere yer verdi;

*ABD’de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının yirminci yıldönümünde bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz.

*11 Eylül saldırıları ve sonrasındaki küresel gelişmeler, terörizmle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası işbirliğinin gerekliliğini ortaya koymuştur.

Türkiye, bu çerçevede uluslararası toplumun diğer üyeleriyle işbirliği içinde terörle mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır. İHA

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