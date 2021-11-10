Dışişleri Bakanlığı’ndan Polonya’ya göçmen tepkisi

Polonya'nın Türkiye ile ilgili göçmen iddiaları sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Polonya-Belarus sınırında yaşanan düzensiz göç krizi ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bakan Çavuşoğlu; sorunun bir tarafı olmamasına rağmen Türkiye'nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından ve bu çerçevede Türkiye ve THY'ye yönelik mesnetsiz iddialardan duyduğumuz üzüntüyü bildirmiş; bu iddiaları reddettiğimizi vurgulamıştır.

*Bakan Çavuşoğlu, bu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini de ayrıca muhatabına hatırlatmış, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için Polonya'dan teknik ekiplerin Türkiye'ye gelmesi teklifinde de bulunmuştur.

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