Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bayram namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bayram namazıyla ilgili açıklama yapıldı. Erbaş, katıldığı televizyon programında corona virüsü tedbirleri nedeniyle bayram namazlarının kılınıp kılınmamasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Erbaş, şunları söyledi:

* Bayram namazı da Cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır.

* Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz.

* Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var.

* Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibariyle düşünmüyorum fevkalade bir durum olmazsa.