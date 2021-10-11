Diyanet Kenan Evren’i sosyal demokrat yaptı

Diyanet’in İslam Ansiklopedisi’nde Kenan Evren, “Sosyal demokrat görüşleriyle bilinirdi” diye anlatıldı, 12 Eylül sürecine de yer verildi.

Ali Ekber ERTÜRK

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren için “Sosyal demokrat” dedi. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nde Kenan Evren'e de yer verildi. Evren'in 27 Mayıs dönemindeki rolünden söz edilerek, “İhtilal sırasında Ordu Donatım Okulu kurmay başkanlığı görevindeydi. Sosyal demokrat görüşleriyle bilinen Evren, 27 Mayıs'ı destekledi, fakat rütbe disiplinine uyulmadığından benimsemedi” denildi.

“SARSICI SONUÇLARI OLDU”

Evren'in okullarda din dersini mecburi hale getirdiği ancak türbanla okullara girişe engel olduğu savunuldu. Evren'in, 12 Eylül'den bir yıl önce 1979'da darbe hazırlıklarına başlanılması talimatını verdiği de öne sürüldü. Evren'in Genelkurmay Başkanlığı'na getirildiği sırada ülkede ekonomik durumun kötüye gittiği, toplumsal şiddet, anarşi ve bölücü faaliyetlerin arttığı da vurgulandı, Maraş ve Çorum olaylarının da sarsıcı sonuçları olduğu kaydedildi. Ansiklopedide, Evren'in “Genelkurmay Başkanı” olarak başında olduğu 12 Eylül darbe süreci şöyle anlatıldı:

“TÜRBANI KABUL ETMEDİ”

“Eylül 1979'da Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ali Haydar Saltık'a darbe hazırlıklarına başlaması talimatı verdi. Darbe yönetimi, fazla özgürlükçü bulduğu 1961 anayasasını ülkedeki olumsuz gelişmelerin ana sebeplerinden biri olarak görüyordu. Bundan dolayı yeni bir anayasanın hazırlanması için kurucu meclisin teşkiline karar verildi. Evren döneminde alınan önemli kararlardan biri din derslerinin okullarda mecburi kılınmasıdır. Evren, üniversitelerde okuyan kız öğrencilerin başörtüsüyle veya türbanla derse girmelerine yönelik yasayı kabul etmedi ve bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptalini sağladı.”