Diyanet’ten 10 Kasım mesajı: Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında saygıyla anıyoruz" denildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

* Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83’üncü yılında saygıyla anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yad ediyoruz.

* Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı ve medeniyet değerlerimizi her daim güçlendirerek geleceğe taşımak, şanlı tarihimize ve aziz milletimize vefa borcumuzdur.

* Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bugün bizlere düşen, bu mukaddes vatanı ilim, irfan ve hikmetle yüceltmek; devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için var gücümüzle çalışmaktır.

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