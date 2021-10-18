Diyanet’ten sonradan Müslüman olanlar için sünnet fetvası

Din İşleri Yüksek Kurulu, küçük yaşta sünnet olamayan ancak sonradan Müslüman olan yetişkin erkeklerin sünnet olma zorunluluğu olmadığını açıkladı.

Ali Ekber ERTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan fetvada, sünnet olmanın İslam'ın şiarlarından biri olduğu ancak İslam'a girmek için ön şart olmadığı belirtilerek, sonradan Müslüman olanlarla ilgili olarak “Bu sebeple geç yaşta sünnet olmak kişiye bedensel ve ruhsal açıdan sıkıntı verecekse ya da sağlık açısından sakıncalar doğuracaksa kişi sünnet olmayabilir” denildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Haziran ayındaki toplantılarında alınan fetvalar, Kurul'un internet sayfasında yayınlanmaya başladı. Bu fetvalar arasında sünnetle ilgili olanlar da yer aldı.

Din İşleri Sosyal Hayat Komisyonu tarafından hazırlanan “Küçük yaşta sünnet olamayan veya sonradan Müslüman olan yetişkin erkeklerin sünnet olması gerekli midir?” sorusuna yönelik fetva yayınlandı.

RUHSAL AÇINDAN SIKINTI VERECEKSE…

Erkeklerin sünnet olmasının İslam'ın şiarlarından biri olduğu ve mazeret olmadıkça sünnet olunması gerektiğinin vurgulandığı fetva şöyle:

“Bu itibarla sonradan Müslüman olan ya da küçükken sünnet olamamış bir kimsenin sünnet olması gereklidir. Ancak sünnet olmak İslam'ın şiarı olmakla birlikte, İslam'a girmek için bir ön şart değildir. Bu sebeple geç yaşta sünnet olmak kişiye bedensel ve ruhsal açıdan sıkıntı verecekse ya da sağlık açısından sakıncalar doğuracaksa kişi sünnet olmayabilir.”