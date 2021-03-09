Doğan Cüceloğlu’nun ölüm nedeni açıklandı

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akaretler’deki evinde 16 Şubat tarihinde ölü bulunmuştu. Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun ifadesine göre saat 13.30’da markete gitmek için evden çıkmış, ardından yardımcıları eve gelmişti.

Yardımcı, eve girdiğinde Cüceloğlu'nu çalışma odasında yüz üstü yatar halde bulmuştu. Eve gelen sağlık ekipleri, Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

Cüceloğlu’nun ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelendikten sonra şüpheli bir duruma rastlanmadığı anlaşıldı.

“AORT YIRTILMASINA BAĞLI”

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda Cüceloğlu’nun ölümünün aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm olduğu kaydedildi.