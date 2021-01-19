Doğu Perinçek, Çin aşısı oldu

Doğu Perinçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs aşısının Türkiye’de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde aşımızı oluyoruz. Aşı olmak günün vatandaşlık görevi” dedi. (DHA)

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