Doğu Perinçek, Çin aşısı oldu

Doğu Perinçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, &#8220;Koronavirüs aşısının Türkiye&#8217;de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi&#8217;nde aşımızı oluyoruz. Aşı olmak günün vatandaşlık görevi&#8221; dedi. (DHA). İlginizi ÇekebilirBakan Koca: Toplam 500 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6218341}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/dogu-perincek-covid-19-asisi-oldu-6218341');aip2('newsArticle', {"identifier":6218341,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/dogu-perincek-covid-19-asisi-oldu-6218341/","headline":"Dou011fu Perinu00e7ek, u00c7in au015fu0131su0131 oldu","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Ba\\u015fak\\u015fehir","Corona","istanbul","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","sosyal medya","T\\u00fcrkiye","Twitter"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/19/iecrop/detay-kopya-9_16_9_1611059086.jpg","author":"Mahir Au011eAR","datePublished":"2021-01-19 15:24:51","dateModified":"2021-01-19 15:26:26","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":782}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/dogu-perincek-covid-19-asisi-oldu-6218341/');