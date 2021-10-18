Doğuş Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 13 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Doğuş Üniversitesi belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 01.11.2021 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

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