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Doktoru vuran zanlı cezaevine gönderildi

Bursa'nın İznik ilçesinde eski İlçe Sağlık Müdürü Derya Deniz'i silahla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Doktoru vuran zanlı cezaevine gönderildi

Olay, İznik ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde 17 Kasım’da meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, evinin kapısında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

2 bacağından vurulan Deniz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan kaçtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Deniz’i yaralayan kişinin hırsız olmadığını aralarında husumet bulunan Mesut Ş.’nin (35) saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti.

İstanbul’da yakalanan ve Bursa’ya getirilen Mesut Ş., olayın husumet sebebiyle yaşandığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Mesut Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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