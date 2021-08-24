Dokuz polisin şehit olduğu saldırılara karışan terörist İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da yakalanan ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan “Aranan teröristler” listesinde “turuncu” kategoride yer alan Sonuç Gürdeğir’in akşam uçakla Bingöl’e gönderileceği öğrenildi. Yakalanan teröristin, 2014’te dönemin Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve polis memuru Uğur Atlı'nın yaralandığı, beraberindeki Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Komiser Hüseyin Hatipoğlu’nun şehit olduğu olaya karıştığı belirtildi. Ayrıca şüphelinin 2016’da da 7 polisin şehit olduğu saldırıda yer aldığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum Eyalet sorumulusu Sonuç Gürdeğir'in yakalandığı İçişleri Bakanlığınca duyuruldu. Operasyon, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığınca “Aranan teröristler” “Turuncu” kategoride yer alan PKK'lı terörist İstanbul Ataşehir'de yakalandı. Aynı evde terör örgütüne lojistik sağladığı öne sürülen Derman Bayşu'nun da yakalandığı belirtildi.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI ŞEHİT OLMUŞTU

Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonda yakalanan “Rodi Çevlik” kod adlı Sonuç Gürdeğir'in Bingöl'de gerçekleşen 11 ayrı olaydan aranması olduğu öğrenildi. Şüphelinin arandığı konular arasında Türkiye'yi yasa boğan 9 Ekim 2014'teki Bingöl İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve yanındaki emniyet personeline yönelik saldırının da olduğu belirtildi.

ARAÇTAN ATEŞ AÇILMIŞTI

Atalay Ürker; Kobani saldırılarına tepki göstermek için eylem yapan terör örgütü yandaşlarının Cenk Caddesi üzerindeki dükkanlara verdiği zararı incelediği sırada bir araçtan otomatik silahlarla ateş edilmişti. Saldırıda İl Emniyet Müdürü Ürker ile koruma polisi Uğur Atlı yaralanırken, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile koruması Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit oldu. Saldırıyla ilgili aranan 4 terör örgütü üyesi 2015'te düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

7 POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETTİLER

PKK'lı teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik 7 polis memurunun şehit olduğu, 3'ünün yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu dile getirildi.

BİNGÖL'E GÖNDERİLECEK

İstanbul Emniyetinde sorgulanan Sonuç Gürdeğir'in uçakla 11 suçtan arandığı Bingöl'e gönderileceği belirtildi. Aynı evde yakalanan Derman Bayşu'nun ise İstanbul'da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.