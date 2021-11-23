Doların yükselişi esnafı sokağa döktü: Esnaf öldü yetkililer nerede?

Diyarbakır’da bir grup esnaf dolardaki yükselişi protesto ederek sahte dolar yaktı, ‘Esnaf öldü yetkililer nerede?’ sloganları attı.

Evren DEMİRDAŞ

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde esnaflar, döviz kurunda yüksek artış nedeniyle eylem yaptı. ‘Esnaf öldü yetkililer nerede?' sloganları attı.

“TEPKİMİZ KÖTÜ GİDİŞATA HİÇ KİMSENİN SES ÇIKARMAMASIDIR”

Grup adına açıklama yapan esnaf Ahmet Arlık, yarın ne olacak endişesiyle esnafların uyuyamadığını belirterek şunları kaydetti:

* Birçoğumuzu kirası birikmiş, çoğumuzun mal alma, satma, tedarik etme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntılarımız her sabah uyandığımızda biraz daha artıyor. Sıkıntılar gittikçe büyüyor sıkıntılar gittikçe büyüdüğü için bizlerde bu duruma yeter demek için buradayız. Dünya noktasında ekonomi kötü gidiyor. Ama ülkemizde birçok esnaf arkadaşımız yarın daha nasıl olacak endişesiyle sabahlara kadar uyuyamıyor.

* En önemlisi de ne yerel yönetimlerde ne de genel olarak bir yetkilinin gelip esnaflara ‘herhangi bir sonunuz var mı, ya da bizim sizin sorununuza yönelik şöyle bir çözümümüz var' dememesidir. Bizim aslında buradaki tepkimiz kötü gidişata hiç kimsenin ses çıkarmamasıdır. Bundan dolayı bizlerde burada bir tepki olsun bir ses olsun diye esnafların da durumu bilinsin.

* Esnaflar toplumun can damarıdır. Eğer esnafta sıkıntı olursa mal tedariğinde bir sıkıntı oluşursa toplum kötüye gider. Bundan dolayı diyoruz ki yerel yetkililer bir an önce esnafına sahip çıkıp bu kötü gidişata yön verip esnafını muhatap almasıdır.

Yapılan açıklamanın ardından ellerindeki sahte dolarları yakan esnaf, “Esnaf öldü hükümet nerede” sloganları atmasının ardından eyleme son verdi.

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