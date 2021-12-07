Dolmuşta işçiye tepki çeken yanıt: ‘Bu pantolonla koltuğa oturamazsın’

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde işinden dönen bir kişi ile bindiği dolmuşun şoförü ve yolcular arasında tartışma çıktı. “Üstün pis seni bu şekilde oturtamam” diyen şoföre, bir yolcunun tepkisi sert oldu. Olayın görüntülerini çeken yolcu SÖZCÜ’ye konuştu; "İnsan olduğumuzu unutmayalım, bu görüntülerden ben utandım" dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda inşaattaki mesaisinden çıkan işçi evine dönmek üzere Bodrum-Yalıkavak dolmuşuna bindi.

“BU PANTOLONLA BU KOLTUĞA OTURAMAZSIN”

Dolmuşa binen işçiye, şoför ayağa kalkarak şunları söyledi:

* Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın. Oturamazsın. O zaman diyeceksiniz ki bu koltuk kirli.

* Beni neden çekiyorsun? Allah Allah. Geldiğin zaman bu koltuk kirli dediğin zaman beni şikayet ediyorsun ama.

O anları görüntüleyen yolculara da tepki gösteren şoför, “Görüyor musun durduk yere savaş çıkardılar arabanın içinde. Sen neden çekiyorsun? Sen bak, indiririm aşağıya giderim polise. Sen habersiz video çekemezsin. Ayıp ya. Bana meydan okuma bak. Bana meydan okuyamazsın” şeklinde konuştu.

Şoför, kendisini uyaran yolculara ise “Abi bak beni tahrik etme. Abi geçer misin yerine? O videoyu siler misin? Ben de gitmiyorum” diye yanıt verdi.

“İNSAN OLDUĞUMUZU UNUTMAYALIM”

İşçinin dolmuşa binerek şoförün tepki göstermesi üzerine yolcular arasında bulunan Şeyima Şahin yanıt vererek olayın görüntülerini çekti.

Şahin olayın ardından SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Akşam saatleriydi, belli ki işçi işinden çıkmış evine dönüyor. Şoförün ‘üstün pis oturamazsın’ diyerek dolmuşa almak istemediği anları görünce şok oldum hemen tepki gösterdim. Hepimiz insanız. Bu işçi de ekmeğinin peşinde. Şoförün yaptığı kesinlikle doğru değil.

* Zengin olsa zaten kendi arabası olur niye dolmuşa binsin ki. İnsani değerlerimizi bu kadar mı unuttuk, umarım ilgili kurumlar bu şoför ile ilgili yasal tüm işlemleri yapar. Tepki göstermeseydik o işçi 20 km uzaklıktaki evine nasıl gidecekti, bunu düşünen var mı? Lütfen insan olduğumuzu unutmayalım.

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