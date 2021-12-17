‘Döner Kardeşler’in lideri Emirhan Döner: Bu örgütün lideri Sedat Peker’dir

İstanbul'da "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 1'i tutuklu 28 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Örgütün lideri Emirhan Döner, "Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir. Eylemlerin azmettiricisi Sedat Peker'dir. Söyleyeceğim şeylerden sonra Sedat Peker ve birçok kişi yargılanacaktır" dedi.

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Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya 1’i tutuklu 28 sanık katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinden SEGBİS’le duruşmaya katılan tutuklu sanık Emirhan Döner, “Sedat Peker hakkında vermiş olduğum beyanlardan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Sedat Peker’in avukatı beni ziyaret edip ailemle tehdit ettiği için bugüne kadar konuşamadım. Savunmamı şimdi yapmayacağım. Anlatacaklarımdan sonra ağabeyimle hasım olacağımız ve menfaat çatışması yaşanacağı için ortak avukatımızı azlediyorum. Savunmamı yeni avukatımla yapacağım. Bu yüzden sizden süre istiyorum” dedi.

“BU ÖRGÜTÜ BEN ÇÖKERTECEĞİM”

“Evet örgüt var kabul ediyorum” diyen Döner, şunları söyledi:

– Bu örgütün lideri Sedat Peker’dir. Yardımcıları da Ufuk Yapıcı ve Cenk Özden’dir. Eylemlerin azmettiricisi Sedat Peker’dir. Söyleyeceğim şeylerden sonra Sedat Peker ve birçok kişi yargılanacaktır. Örgütün bugüne kadar ortaya çıkmamış bütün eylemlerini anlatacağım. Henüz çökmemiş bir örgüt bu. Bu örgütü ben çökerteceğim. Ülkemizde sansasyon yaratacak şeyleri söyleyeceğim. Onlarca olayı ortaya çıkaracağım. Ben bu örgütün gerçek liderini, gerçek yöneticilerini ve gerçek suçlarını ortaya çıkaracağım. Ben şizofreni tedavisi görmekteyim. Adli tıptan akıl sağlığı raporu alınsaydı akıl hastalarına özgü tedavi görüp dışarı çıkacaktım. Çok büyük mağduriyet yaşamaktayım. Şizofreni tedavisi gördüğüm için hakkımdaki davaların hepsinde yeniden yargılama kararı verilmiştir. (DHA)