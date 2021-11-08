Dükkanın önüne elektrik panosu yerleştirildi: Cizre’yi Survivor’a çevirdiler

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ) bir esnafın dükkanının girişine elektrik panosu yerleştirdiğini belirterek, “Sırtını AKP’ye yaslayan DEDAŞ, gelişigüzel kurduğu elektrik panolarıyla Cizre’yi Survivor’a çevirdi” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (DEDAŞ) Şırnak’ın Cizre ilçesinde farklı bölgelere kurduğu elektirik panolarını eleştirdi.

“DEDAŞ’ın daha önce de yaya yolunu panoyla kapattığını” hatırlatan Mahmut Tanal sosyal medyada şu açıklamayı yaptı;

“Sırtını AKP'ye yaslayan DEDAŞ, gelişigüzel kurduğu elektrik panolarıyla Cizre'yi Survivor'a çevirdi. Alın size bir DEDAŞ trajikomedisi daha! Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnafın dükkânının girişine elektrik panosunu yerleştirdiler. DEDAŞ'a toz kondurmayan Enerji Bakanı, DEDAŞ'ı Güneydoğu halkını ezmesi yönünde cesaretlendiren Saray eşrafı bu işe ne der?”