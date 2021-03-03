Dün ‘HDP’yi kapatacağız’ diyen AKP’li bugün, ‘Sandığa gömeceğiz’ dedi

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, “HDP siyasi olarak kapatıldıktan sonra hukuken de kapanacaktır. Milletimizin vicdanında kapanacaktır. Bugün bu siyasi partiye oy veren 6 milyon vatandaşımız barış istediler. Bu partinin o saz çalan ve şarkı söyleyen söylemi üzerine, demokrasi ve özgürlük söylemleri üzerine oy verdiler.

Teröre sırtını dayasınlar diye değil. Milletimizin alın terini, emeğini, gidip Kandil’e peşkeş çeksinler diye değil. Milletimize hizmet etsinler diye verdi. Biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız ” ifadelerini kullanmıştı.

“HDP'Yİ SANDIĞA GÖMEREK TABELA PARTİSİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Özkan, dün kullandığı ve tartışma yaratan ifadelerine ilişkin bugün düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

Özkan, şöyle söyledi:

“Burası siyaset kurumu. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta. Yani milletimizin gönlünü kazanmakla olur. Bu anlamda Ak Parti siyaseti kurulduğu günden bugüne kadar her daim milli iradenin hakimiyeti ve vatandaşlarımızın iradesinin, ‘hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' anlayışıyla tam anlamıyla parlamentoda temsili anlayışını gerektirmiş ve bu çerçevede siyaset yapmıştır.

Biz inşallah HDP'yi, milletimizin bu rahatsızlığını da bilerek, HDP'ye oy veren 6 milyon vatandaşımızın da HDP'den rahatsızlığını bilerek, inşallah çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023'te HDP'yi sandığa gömerek inşallah bir tabela partisi haline getireceğiz ve Türk siyasi tarihinde, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle kardeşlik hukukumuza kasteden, terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi, siyaset tarihinin tozlu raflarına göndereceğiz.”